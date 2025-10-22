Danıştay, EYT kapsamında resen emekliliği iptal etti: Hukuken mümkün değil

Danıştay, kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenleme kapsamında talebi olmadan resen emekliye sevk edilen Eğitim-Bir-Sen üyesi bir 4/B'li idari destek görevlisinin sözleşmesinin feshi işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti.

"TALEP OLMADAN RESEN EMEKLİ OLUNMAZ"

Danıştay kararında, "erken emeklilik hakkının isteğe bağlı olduğu, talep olmadan resen emekliye ayırmanın hukuken mümkün olmadığı" vurgulandı.

"HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Danıştay 12. Dairesi'nin gerekçeli kararında, erken emeklilik hakkının isteğe bağlı istisnai bir hak olarak sonradan düzenlendiğine işaret edilerek, erken emeklilikten yaş dışındaki diğer şartlar sağlansa bile ancak kişinin talebi halinde yararlanılabileceğine vurgu yapıldı. Kararda, "Anılan kanuni düzenlemenin, ilgililerin aleyhine olacak biçimde resen emekliye ayırma şeklinde yorumlanması ve uygulanması hukuken mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.