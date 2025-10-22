Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Danıştay, EYT kapsamında resen emekliliği iptal etti: Hukuken mümkün değil

Danıştay, EYT kapsamında resen emekliliği iptal etti: Hukuken mümkün değil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Danıştay, EYT kapsamında resen emekliliği iptal etti: Hukuken mümkün değil
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Danıştay, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında resen emekliye sevk edilen Eğitim-Bir-Sen üyesi idari destek görevlisinin sözleşme feshi işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti. Yüksek mahkemenin kararında "erken emeklilik hakkının isteğe bağlı olduğu, talep olmadan resen emekliye ayırmanın hukuken mümkün olmadığı" vurgulandı.

Danıştay, kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenleme kapsamında talebi olmadan resen emekliye sevk edilen Eğitim-Bir-Sen üyesi bir 4/B'li idari destek görevlisinin sözleşmesinin feshi işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti.

"TALEP OLMADAN RESEN EMEKLİ OLUNMAZ"

Danıştay kararında, "erken emeklilik hakkının isteğe bağlı olduğu, talep olmadan resen emekliye ayırmanın hukuken mümkün olmadığı" vurgulandı.

Danıştay, EYT kapsamında resen emekliliği iptal etti: Hukuken mümkün değil - 1. Resim

"HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİLDİR" 

Danıştay 12. Dairesi'nin gerekçeli kararında, erken emeklilik hakkının isteğe bağlı istisnai bir hak olarak sonradan düzenlendiğine işaret edilerek, erken emeklilikten yaş dışındaki diğer şartlar sağlansa bile ancak kişinin talebi halinde yararlanılabileceğine vurgu yapıldı. Kararda, "Anılan kanuni düzenlemenin, ilgililerin aleyhine olacak biçimde resen emekliye ayırma şeklinde yorumlanması ve uygulanması hukuken mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Araç bozulunca patatesleri yola boşalttı: Bedava olduğunu duyanlar bölgeye akın etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gayrimenkulde aslan payı İstanbul’un! İşte en çok konut satılan ilçeler ve fiyatları - Ekonomiİşte en çok konut satılan ilçeler ve fiyatlarıCanlı yayında hesap yaptı: Asgari ücret yasaya göre bu rakamın altında olmamalı - Ekonomi"Asgari ücret bu rakamın altında olmamalı"Yapımı 3 ay sürdü, 3,5 karat pırlanta ve 5.97 gram altın kullanıldı! Bu tespihin değeri 150 bin lira - EkonomiÜzerinde servet var, yapması 3 ay sürdü!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Borsalar Federasyonu toplantısına videolu mesaj: "Küresel finans sisteminde gelir uçurumu derinleşiyor" - Ekonomi"Küresel finans sisteminde gelir uçurumu derinleşiyor"Artık ‘manuel vites’e bakan yok! İşte ‘ikinci el’de en ucuz ‘otomatik’ araçlar - Ekonomiİşte ‘ikinci el’de en ucuz ‘otomatik’ araçlarHamsi 25 liraya düştü, vatandaşlar sıraya girdi! En fazla 2 kilo alabiliyorlar - Ekonomi25 liraya düşünce vatandaş sıraya girdi
Sonraki Haber Yükleniyor...