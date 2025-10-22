Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Araç bozulunca patatesleri yola boşalttı: Bedava olduğunu duyanlar bölgeye akın etti

Araç bozulunca patatesleri yola boşalttı: Bedava olduğunu duyanlar bölgeye akın etti

- Güncelleme:
Siirt'in Baykan ilçesinde patates yüklü bir kamyonet arıza yapınca, sürücüsü zarar gören patatesleri yola boşaltıp vatandaşlara ücretsiz dağıttı. O anlarda ise kısa süreli izdiham yaşandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde, Baykan-Bitlis kara yolunda seyir halindeki patates yüklü kamyonet, arıza nedeniyle yol kenarında durmak zorunda kaldı. Sürücü, zarar gören patatesleri yola boşalttı.

VATANDAŞLAR BEDAVA PATATESE AKIN ETTİ

Patateslerin alınmasına izin verilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar kısa sürede bölgeye akın etti. Vatandaşların yola dökülen patatesleri poşetlere doldurarak evlerine götürdükleri, bazı kişilerin ise araçlarının kasalarına yüklediği görüldü.

Olay sırasında kısa süreli izdiham yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

