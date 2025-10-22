Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kesintilerden bıkınca harekete geçti: Evine kurduğu sistemle suyu bedavaya geldi!

Kesintilerden bıkınca harekete geçti: Evine kurduğu sistemle suyu bedavaya geldi!

- Güncelleme:
Kuraklık, Su Tasarrufu, Hatay, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Son 65 yılın en kurak yılını yaşayan Hatay'da Hasan Akkaya isimli vatandaş, kentteki kuraklık ve sık sık yaşanan su kesintileri nedeniyle evinin çatısına yağmur suyu toplama sistemi kurdu. Akkaya, sağanak sırasında yönünü değiştirdiği borularla yağmur suyunu depolayarak iki su deposunu doldurdu. Topladığı suyu banyo, bulaşık ve lavabo temizliğinde kullanan Akkaya, sistemi sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü.

Hatay'da yaşayan Hasan Akkaya, evin damına kurduğu sistemle depoladığı yağmur suyunu; banyo yapmada, bulaşıkları yıkamada ve lavaboda kullanıyor.

Meteoroloji verilerine göre Hatay'da son 65 yılın en kurak yılı yaşanıyor. Kentte 2024 yılına göre etkili olan yağış 2025 yılında yüzde 66 oranında geriledi. Kuraklığın etkisiyle kentte zaman zaman su kesintilerine gidiliyor.

Kesintilerden bıkınca harekete geçti: Evine kurduğu sistemle suyu bedavaya geldi! - 1. Resim

SU KESİNTİLERİNDEN BIKTI, ÇATISINA SİSTEM KURDU

Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yaşayan Hasan Akkaya, evde çocuklarıyla oturduğu esnada suların kesildiğini fark etti. Evin damındaki depoları kontrol eden Akkaya, iki deponun da boş olduğunu gördü. Sağanak yağışın etkili olduğu esnada gider borunun yönünü değiştiren Akkaya, yağmur sularını depolamaya başladı. Sağanak yağışın etkili olmasıyla Akkaya'nın kurduğu sistemle 2 depo doldu ve Akkaya ailesi su kesintisinden etkilenmedi.

BANYODA VE BULAŞIK YIKAMADA KULLANIYOR

Kurduğu sistemle yağmur suyunu depolayan Akkaya, o anları sosyal medyada paylaşınca ilgi odağı oldu. Yağmur suyunun zararsız ve temiz olduğunu ifade eden Akkaya, yağmur suyunu; banyo yaparken, bulaşıkları yıkarken ve lavaboda kullandığını söyledi.

Kesintilerden bıkınca harekete geçti: Evine kurduğu sistemle suyu bedavaya geldi! - 2. Resim

"YAĞMUR SUYUYLA İKİ DEPO SU DOLDURDUM"

Yağmur suyunu depolayarak kuraklığa çözüm bulduğunu söyleyen Hasan Akkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay'da son 65 yılın en kurak yılını yaşıyoruz. Kuraklıktan dolayı sık sık su kesintileri oluyor. Depolara çıkıp bakarken su olmadığını fark ettim. Yağmur yağıyordu sonra aklıma fikir geldi. Sonra bir boruyu alıp bu sistemi yaptım ve depoları doldurdum. Yağmur suyuyla iki depoyu yağmur suyuyla doldurdum. Yaptığım sistemi sosyal medyada paylaştım ve güzel yorumlar aldım. Yağan yağmur suyuyla iki depo su doldurdum. Yağmur suyunu; banyo yaparken, bulaşıkları yıkarken ve lavaboda kullanıyorum. Yağmur suyu çok temiz. Maliyeti yok. Sadece yoruldum ve ıslandım."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

