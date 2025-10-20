Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sağanak sonrası kabus: Hatay'da otoyol çamura teslim oldu, araçlar mahsur kaldı

Sağanak sonrası kabus: Hatay'da otoyol çamura teslim oldu, araçlar mahsur kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hatay'da sağanak sonrası yüksek kesimlerden gelen çamur, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda birikti. Otoyolun Payas ilçesi mevkiinde çamura saplanarak mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Ekiplerin müdahalesi sürerken otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Hatay'da İskenderun ve Payas ilçelerinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu yollarda birçok araç mahsur kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlardaki kişiler, itfaiye araçları ve iş makineleriyle güvenli bölgelere taşındı.

Sağanak sonrası kabus: Hatay'da otoyol çamura teslim oldu, araçlar mahsur kaldı - 1. Resim

ÇAMUR, OTOYOLU TRAFİĞE KAPATTI

Sağanağın etkisiyle yükseklerden gelen çamur nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-Dörtyol mevkisi geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Sağanak sonrası kabus: Hatay'da otoyol çamura teslim oldu, araçlar mahsur kaldı - 2. Resim

Bir cip ve tırın mahsur kaldığı yolda, Karayolları ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü otoyoldaki yoğunluk dron ile görüntülendi.

Sağanak sonrası kabus: Hatay'da otoyol çamura teslim oldu, araçlar mahsur kaldı - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye kritik ziyaretChatGPT, mağlubiyeti yorumcu Sergen'in ağzından eleştirdi! Yapay zekadan olay Beşiktaş sözleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ormanlar küllerinden doğuyor! Yanan alanlar yeniden yeşeriyor - GündemYanan alanlar yeniden yeşeriyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye kritik ziyaret - GündemErdoğan'dan 3 ülkeye kritik ziyaretDivan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldı - GündemDivan Otelleri Genel Müdürü ifade verecekMKE'den TSK'ya Türkiye'nin en uzun menzilli keskin nişancı tüfeği! Bunu yapan ülke yok denecek kadar az - GündemEn uzun menzilli keskin nişancı tüfeği!Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! 6 kent için 'sarı kod' verildi - GündemMeteoroloji'den 6 kente 'sarı kodlu' uyarıKKTC'li gazeteciden skandal sözler: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmeli - GündemKKTC'li gazeteciden skandal sözler
Sonraki Haber Yükleniyor...