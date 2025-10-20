KKTC'li gazeteciden skandal sözler: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmeli

KKTC'de gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,76’sını alarak cumhurbaşkanı seçildi. Bağımsız aday Ersin Tatar ise yüzde 35,81 oy oranında kaldı.

CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER

Seçim gecesi ise KKTC'nin yerel televizyon kanallarından Sim TV’de yayınlanan Seçim Özel programında, gazeteci Serhat İncirli’nin sözleri büyük tepki çekti. İncirli, canlı yayında yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti’nin buradaki büyükelçisi yarın geri çekilmelidir. Benim yetkim olsa ‘persona non grata, bu adamı alın buradan’ derim." diye konuştu.

SUNUCUDAN DESTEK

Programın sunucusu Mert Özdağ ise bu sözlere "Kesinlikle" diyerek destek verdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

İncirli’nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı, gazetecinin sözlerine sert tepki gösterdi.