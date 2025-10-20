KKTC'li gazeteciden skandal sözler: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmeli
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yayın yapan bir kanaldaki seçim yayınına katılan gazeteci Serhat İncirli, skandal ifadeler kullandı. "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi yarın geri çekilmelidir" diyen İncirli'nin sözlerine tepki yağdı.
KKTC'de gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,76’sını alarak cumhurbaşkanı seçildi. Bağımsız aday Ersin Tatar ise yüzde 35,81 oy oranında kaldı.
CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER
Seçim gecesi ise KKTC'nin yerel televizyon kanallarından Sim TV’de yayınlanan Seçim Özel programında, gazeteci Serhat İncirli’nin sözleri büyük tepki çekti. İncirli, canlı yayında yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti’nin buradaki büyükelçisi yarın geri çekilmelidir. Benim yetkim olsa ‘persona non grata, bu adamı alın buradan’ derim." diye konuştu.
SUNUCUDAN DESTEK
Programın sunucusu Mert Özdağ ise bu sözlere "Kesinlikle" diyerek destek verdi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
İncirli’nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı, gazetecinin sözlerine sert tepki gösterdi.