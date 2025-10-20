Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > KKTC'li gazeteciden skandal sözler: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden skandal sözler: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmeli

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yayın yapan bir kanaldaki seçim yayınına katılan gazeteci Serhat İncirli, skandal ifadeler kullandı. "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi yarın geri çekilmelidir" diyen İncirli'nin sözlerine tepki yağdı.

KKTC'de gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,76’sını alarak cumhurbaşkanı seçildi. Bağımsız aday Ersin Tatar ise yüzde 35,81 oy oranında kaldı.

CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER

Seçim gecesi ise KKTC'nin yerel televizyon kanallarından Sim TV’de yayınlanan Seçim Özel programında, gazeteci Serhat İncirli’nin sözleri büyük tepki çekti. İncirli, canlı yayında yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti’nin buradaki büyükelçisi yarın geri çekilmelidir. Benim yetkim olsa ‘persona non grata, bu adamı alın buradan’ derim." diye konuştu.

KKTC'li gazeteciden skandal sözler: Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi geri çekilmeli - 1. Resim

SUNUCUDAN DESTEK

Programın sunucusu Mert Özdağ ise bu sözlere "Kesinlikle" diyerek destek verdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

İncirli’nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı, gazetecinin sözlerine sert tepki gösterdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

'Erasmus'un Annesi' 91 yaşında hayatını kaybettiFiyatı en düşük 10 otomobil! 1 milyon TL’nin altında sadece 1 model kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! 6 kent için 'sarı kod' verildi - GündemMeteoroloji'den 6 kente 'sarı kodlu' uyarıKırmızı bültenle aranan 3 kişi yakalandı! Türkiye'ye getirildiler - GündemKırmızı bültenle aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildiCHP'de kader haftası! Kırmızı alarma geçtiler, 4 senaryo var - GündemKırmızı alarma geçtiler, 4 senaryo varİş ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı! 246 subay istihdam edilecek - GündemJandarma ve Sahil Güvenlik'e 246 subay alınacakSuriye, Türk silahları alıyor! Hibe değil satış yoluyla gerçekleşecek - GündemTürk İHA'ları Suriye'yi koruyacak!Düşman kardeşleri Türkiye barıştırdı! Afganistan-Pakistan savaşı MİT Başkanı Kalın’ın çabalarıyla sona erdi - GündemAfganistan-Pakistan krizini Türkiye çözdü
Sonraki Haber Yükleniyor...