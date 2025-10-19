Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhümran'dan ilk açıklama! İlk mesajı 'Türkiye' oldu

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhümran'dan ilk açıklama! İlk mesajı 'Türkiye' oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KKTC&#039;nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhümran&#039;dan ilk açıklama! İlk mesajı &#039;Türkiye&#039; oldu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Tufan Erhürman ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Sonuçların ardından açıklamalarda bulunan Erhürman, "Dış politikadaki her mesele Türkiye ile istişare içerisinde yönetilecek" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Saat 18.00 itibarıyla sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre yeni KKTC cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu.

YSK Başkanı Bertan Özerdağ verileri açıkladı.

Buna göre;

  • Toplam sandık sayısı: 777
  • Açılan sandık sayısı: 777
  • Katılım oranı yüzde: 64.87

Ersin Tatar: 35.81 yüzde
Tufan Erhürman: yüzde 62.76

Tatar: 49.714 oy aldı
Erhürman: 87.137 oy aldı

ERHÜRMAN'DAN İLK AÇIKLAMALAR

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Erhürman, açıklamalarda bulundu.

Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

Dış politikayla ilgili sorumluluklarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Dış politikadaki tüm meseleler Türkiye ile görüşülerek yürütülecek.

Halkımızın şunu bilmesini isterim, bu seçimin kaybedeni yoktur.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

13 yaşındaki Buse sırra kadem bastı… Kameradaki detay ekipleri alarma geçirdiBeşiktaşlı Orkun Kökçü'nün acı günü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tel Aviv'in Türkiye hazımsızlığı sürüyor! İsrailli Bakan Gazze'deki görüntüden rahatsız oldu - Gündemİsrailli Bakan Gazze'deki görüntüden rahatsızKKTC'deki seçimde sandıklar kapandı! Yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu - GündemKKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı belli oldu!CHP kongresinde 'şaibe' iddiası! Kars'ta ortalık karıştı  - GündemCHP kongresinde 'şaibe' iddiası! Ortalık karıştıÇanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı - GündemÇanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldıOsman Bektaş'tan 4,1'lik deprem sonrası kritik sözler: Tehlike sürüyor! - GündemOsman Bektaş'tan 4,1'lik deprem sonrası kritik sözlerSivas CHP İl Kongresi'nde etek krizi! Eski milletvekili adayı Baki Çoban esti köpürdü: Resimlerime etek giydirenler utansın - GündemSivas CHP İl Kongresi'nde "etek" krizi: Utanın
Sonraki Haber Yükleniyor...