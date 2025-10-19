KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhümran'dan ilk açıklama! İlk mesajı 'Türkiye' oldu
KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Tufan Erhürman ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Sonuçların ardından açıklamalarda bulunan Erhürman, "Dış politikadaki her mesele Türkiye ile istişare içerisinde yönetilecek" dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Saat 18.00 itibarıyla sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre yeni KKTC cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu.
YSK Başkanı Bertan Özerdağ verileri açıkladı.
Buna göre;
- Toplam sandık sayısı: 777
- Açılan sandık sayısı: 777
- Katılım oranı yüzde: 64.87
Ersin Tatar: 35.81 yüzde
Tufan Erhürman: yüzde 62.76
Tatar: 49.714 oy aldı
Erhürman: 87.137 oy aldı
ERHÜRMAN'DAN İLK AÇIKLAMALAR
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Erhürman, açıklamalarda bulundu.
Erhürman, şu ifadeleri kullandı:
Dış politikayla ilgili sorumluluklarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Dış politikadaki tüm meseleler Türkiye ile görüşülerek yürütülecek.
Halkımızın şunu bilmesini isterim, bu seçimin kaybedeni yoktur.