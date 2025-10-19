KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhümran'dan ilk açıklama! İlk mesajı 'Türkiye' oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Saat 18.00 itibarıyla sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre yeni KKTC cumhurbaşkanı Tufan Erhürman oldu.

YSK Başkanı Bertan Özerdağ verileri açıkladı.

Buna göre;

Toplam sandık sayısı: 777

Açılan sandık sayısı: 777

Katılım oranı yüzde: 64.87

Ersin Tatar: 35.81 yüzde

Tufan Erhürman: yüzde 62.76

Tatar: 49.714 oy aldı

Erhürman: 87.137 oy aldı

ERHÜRMAN'DAN İLK AÇIKLAMALAR

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Erhürman, açıklamalarda bulundu.

Erhürman, şu ifadeleri kullandı: