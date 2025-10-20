Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ACT Havayolları kimin, ACT Airlines'ın sahibi kim, uçak kazası neden oldu?

ACT Havayolları kimin, ACT Airlines'ın sahibi kim, uçak kazası neden oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ACT Havayolları kimin, ACT Airlines&#039;ın sahibi kim, uçak kazası neden oldu?
Haberler

Hong Kong Uluslararası Havalimanı, 20 Ekim sabahı yaşanan korkunç bir kazayla sarsıldı. Türk kargo şirketi ACT Havayolları’na (Air ACT) ait bir Boeing 747 tipi uçak, Emirates SkyCargo adına gerçekleştirdiği uçuş sırasında iniş esnasında kontrolden çıkarak pistten denize sürüklendi.

Uçağın çarptığı yer aracındaki iki kişi hayatını kaybederken, dört kişilik mürettebat kazayı hafif yaralanmalarla atlattı. Peki, ACT Havayolları kimin, ACT Airlines'ın sahibi kim, uçak kazası neden oldu?

ACT Havayolları kimin, ACT Airlines'ın sahibi kim, uçak kazası neden oldu? - 1. Resim

ACT HAVAYOLLARI KİMİN, ACT AİRLİNES'IN SAHİBİ KİM?

Türk kargo havayolu şirketi ACT Havayolları, merkezi İstanbul Kurtköy’de bulunan ve 2004 yılında kurulan özel bir firmadır. Şirketin CEO’su Dağlar Çizmeci, genel müdürü ise Güneş Namoler’dir. Ana üssü Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı olan ACT Havayolları, uluslararası tarifeli ve charter kargo uçuşlarının yanı sıra ıslak ve kuru kiralama hizmetleri de sunmaktadır.

Kuruluşundan kısa süre sonra 2006’da Türk havacılık sektörünün deneyimli isimlerinden Yavuz Çizmeci ve HBK Investments tarafından satın alınan şirket, 2008’de Suudi yatırım fonu Manara Investments tarafından desteklenmiştir.

2011’de Çin’in HNA Grubu ve Bravia Capital ortaklığıyla şirketin yüzde 49 hissesi devralınmış, 2017’de ise hisseler tekrar Türk ortaklara geçerek şirket ACT Airlines adıyla faaliyet göstermeye devam etmiştir.

ACT Havayolları kimin, ACT Airlines'ın sahibi kim, uçak kazası neden oldu? - 2. Resim

UÇAK KAZASI NEDEN OLDU, ÖLÜ VAR MI?

20 Ekim 2025 sabahı, Dubai’den kalkan ACT Havayolları’na ait bir Boeing 747, Hong Kong Uluslararası Havalimanı’na iniş sırasında pistten çıkarak denize sürüklendi. Uçağın çarptığı yer aracındaki iki kişi hayatını kaybetti. Uçakta bulunan dört mürettebat ise kazayı hafif yaralanmalarla atlattı.

ACT Havayolları kimin, ACT Airlines'ın sahibi kim, uçak kazası neden oldu? - 3. Resim

Havaalanı yetkilileri, kazanın uçağın pistin yaklaşık ortasından sola kayması sonucu meydana geldiğini, devriye aracının uçağa çarpan unsur olmadığını belirtti.

Olay sırasında hava koşullarının uygun olduğu, kazanın nedeninin ise araştırıldığı ifade edildi. Hong Kong Hava Kazaları Araştırma Kurumu, uçuş sistemi, operasyon ve bakım gibi birçok faktörün inceleneceğini açıkladı.

ACT Havayolları kimin, ACT Airlines'ın sahibi kim, uçak kazası neden oldu? - 4. Resim

Kazaya karışan uçak, Emirates SkyCargo adına işletilen ve ACT Havayolları’ndan kiralanmış TC-ACF tescilli Boeing 747-481 modeliydi. FlightRadar24 verilerine göre uçak 32 yaşında ve geçmişte yolcu taşımacılığı yaptıktan sonra kargo uçağına dönüştürülmüştü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

