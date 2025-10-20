80 yaşlarındaki 3 vatandaş alkol nedeniyle hastanelik oldu!

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi’nde 80 yaşlarındaki 3 vatandaş, evde alkol almaya başladı. Aradan geçen zamanla fenalaşan şahıslar 112 ekiplerini arayıp kendilerinin doğal gazdan zehirlendiğini söyledi.

GAZ KAÇAĞINA RASTLANMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Baygın halde bulunan vatandaşlar ambulansta ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için farklı hastanelere sevk edildi. Olayın yaşandığı evde doğal gaz kaçağı ihtimaline karşı ekipler tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Ancak yapılan kontrollerde herhangi bir gaz kaçağına rastlanmadı.

GERÇEK TETKİKLERİN ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI

Gerçeğin perdesi ise kısa sürede aralandı. Yapılan tetkiklerde yaşlı adamların doğal gazdan değil, tükettikleri yüksek alkollü içeceklerden zehirlendikleri ortaya çıktı.

Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.