80 yaşlarındaki 3 vatandaş alkol nedeniyle hastanelik oldu!

80 yaşlarındaki 3 vatandaş alkol nedeniyle hastanelik oldu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşları 80’i bulan 3 vatandaş, alkol içtikten sonra fenalaştı. Zehirlendiklerini düşünen yaşlı vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerini arayınca olay yerine hem sağlık hem de polis ekipleri sevk edildi. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi’nde 80 yaşlarındaki 3 vatandaş, evde alkol almaya başladı. Aradan geçen zamanla fenalaşan şahıslar 112 ekiplerini arayıp kendilerinin doğal gazdan zehirlendiğini söyledi.

GAZ KAÇAĞINA RASTLANMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi. Baygın halde bulunan vatandaşlar ambulansta ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için farklı hastanelere sevk edildi. Olayın yaşandığı evde doğal gaz kaçağı ihtimaline karşı ekipler tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı. Ancak yapılan kontrollerde herhangi bir gaz kaçağına rastlanmadı.

80 yaşlarındaki 3 vatandaş alkol nedeniyle hastanelik oldu! - 1. Resim

GERÇEK TETKİKLERİN ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI

Gerçeğin perdesi ise kısa sürede aralandı. Yapılan tetkiklerde yaşlı adamların doğal gazdan değil, tükettikleri yüksek alkollü içeceklerden zehirlendikleri ortaya çıktı.

Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

