Cezaevinden firar etti, katliam yaptı! Balıkesir'deki kanlı gecenin detayları ortaya çıktı

Öldürdü, hapse girdi, firar etti, cinayetlerine yenilerini ekledi. 36 yaşındaki Mustafa Emlik, yaptıklarıyla birçok eve ateş düşürdü.

ASKERİ ÖLDÜRÜP BABASINI YARALADI

Kasten öldürme suçundan 22 yıl hüküm giyen Emlik, Balıkesir’deki Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yatıyordu. Açık cezaevine nakledilmesine karar verildi. Taşındığı sırada kaçmayı başardı. Önceki gece ortaya çıktı ve dehşet saçtı. Mustafa Emlik, Edremit ilçesine bağlı Akçay Altınkum Mahallesi, Ertürk Caddesi’nde bir otomobili durdurdu.

Fotoğraftaki Kemal Ekri

Direksiyon başındaki Uzman Çavuş Kemal Ekri’yi (29) tabancayla öldürüp yanında oturan babasını ağır yaraladı.

Kemal Ekri için dün askeri tören düzenlendi

Aracı gasbeden saldırgan, caddede ilerlediği sırada etrafa rastgele ateş açtı. Mermilerden biri, yolda yürüyen vatandaşlardan Volkan Özalp’ın boynuna isabet etti.

BÜFECİYİ KURŞUNA DİZDİ

İzmir-Çanakkale Yolu’na çıkan zanlı, Güre istikametine doğru yöneldi. Kırmızı ışıkta önünde durduğu gerekçesiyle bir araca peş peşe ateş edip ilerleyişini sürdürdü.Birkaç kilometre gittikten sonra bir büfenin önünde durdu. İçeri girdi ve dükkân sahibi Ramazan Özbek’i kurşun yağmuruna tuttu. Özbek oracıkta can verdi. Katil zanlısı ise namluyu, alışveriş yapmak için orada olan küçük çocuğa doğrulttu. Ancak çocuk kaçmayı başardı. Dışarı çıkan Mustafa Emlik, bu sefer bir çifte saldırdı, Doğan Can yaralanırken sevgilisi kurtuldu.

CİNAYETLERİNİ SÜRDÜRECEKTİ

Tekrar Akçay yönüne dönen Emlik, Zafer Köprüsü’nde adres sorma bahanesiyle yaklaştığı iki kadına ateş etti, Rukiye Karakaya bacaklarından vuruldu. Biraz ileride de Göktuğ Çalık’ın kullandığı aracın önünü kesti. Çalık’ı öldüren şahıs, yanındaki arkadaşı Melih Nergis’i ağır yaraladı. Bu esnada polislerin siren seslerini duydu. Ve otomobile atlayıp hızla kaçmaya başladı. Ekipler yaklaşınca onlara da ateş açtı. Çıkan çatışmada Mustafa Emlik, öldürülerek etkisiz hâle getirildi.

Polis memurları İbrahim G. sağ ayağından, Ümit I. da karnından vurularak yaralandı. Zanlının üzerinde tabancasının yanı sıra çok sayıda mermi ele geçirildi.