Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Selin vurduğu Meksika'da bilanço ağırlaşıyor!

Selin vurduğu Meksika'da bilanço ağırlaşıyor!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Selin vurduğu Meksika&#039;da bilanço ağırlaşıyor!
Meksika, Sel, Deprem, Felaket, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meksika'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiği bildirildi. Yaşanan felakete ilişkin açıklamada bulunan Meksika Devlet Başkanı, "Hiç kimseyi geride bırakmayacağız, yalnız değilsiniz." ifadelerini kullandı.

Meksika'yı etkisi altına alan sel, ülkede hayatı felç etti. 

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Arama çalışmalarının devam edildiği sel felaketinde 5 eyalette 76 kişi hayatını kaybederken, 39 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, X sosyal medya platformundaki hesabından, selin vurduğu Puebla eyaletine bağlı Pantepec kasabasını ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Selin vurduğu Meksika'da bilanço ağırlaşıyor! - 1. Resim

"YALNIZ DEĞİLSİNİZ"

Yerel yetkililerle koordineli şekilde çalıştıklarını belirten Sheinbaum, "Halkı, yolların açılması, daha fazla yardımın ulaştırılması ve ulusal görevliler tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları hakkında bilgilendirdik. Hiç kimseyi geride bırakmayacağız, yalnız değilsiniz." ifadelerini kullandı.

Selin vurduğu Meksika'da bilanço ağırlaşıyor! - 2. Resim

Sheinbaum daha sonra Hidalgo eyaletine bağlı Huehuetla ve Tianguistengo bölgelerini de helikopterle havadan inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Halef 5. bölüm neden yayınlanmadı, nereden izlenir? Youtube'da yer almadıİsrailli yerleşimciler ABD’li gazeteci Jasper Nathaniel’i kovaladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçak acil iniş yaptı, pistten çıktı! - DünyaAzerbaycan Hava Yolları'na ait uçak acil iniş yaptıABD'de evlat dehşeti! Uyuyan annesini 11 kez bıçakladı - DünyaEvlat dehşeti! Uyuyan annesini 11 kez bıçakladıİsrailli yerleşimciler ABD’li gazeteci Jasper Nathaniel’i kovaladı - Dünyaİsrailli yerleşimciler ABD’li gazeteciyi kovaladıİngiliz basını yazdı: Trump, Zelenskiy’e küfretti! Haritaları masadan fırlattı - DünyaTrump, Zelenskiy’e küfretti!Kas ağrısından şikayetçiydi, saatler içinde hayatını kaybetti! - DünyaKas ağrısından şikayetçiydi, saatler içinde hayatını kaybettiTrump’a yönelik suikast planı deşifre edildi! FBI pist kenarında sniper kulesi buldu - DünyaTrump’a suikast hazırlığı deşifre edildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...