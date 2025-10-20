Selin vurduğu Meksika'da bilanço ağırlaşıyor!

Meksika'yı etkisi altına alan sel, ülkede hayatı felç etti.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Arama çalışmalarının devam edildiği sel felaketinde 5 eyalette 76 kişi hayatını kaybederken, 39 kişinin de kaybolduğu açıklandı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, X sosyal medya platformundaki hesabından, selin vurduğu Puebla eyaletine bağlı Pantepec kasabasını ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

"YALNIZ DEĞİLSİNİZ"

Yerel yetkililerle koordineli şekilde çalıştıklarını belirten Sheinbaum, "Halkı, yolların açılması, daha fazla yardımın ulaştırılması ve ulusal görevliler tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları hakkında bilgilendirdik. Hiç kimseyi geride bırakmayacağız, yalnız değilsiniz." ifadelerini kullandı.

Sheinbaum daha sonra Hidalgo eyaletine bağlı Huehuetla ve Tianguistengo bölgelerini de helikopterle havadan inceledi.