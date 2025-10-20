Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Maaşı ele geçirildi, adına krediler çekildi! Telefonundaki yazılım 366 bin TL'sine mal oldu

Kırşehir'de bir vatandaş, cep telefonuna yüklenen yabancı yazılımlar üzerinden dolandırıldığını iddia etti. İki saat içinde hesabından 366 bin TL çekilen, 3 kişi adına kredi kullanılan ve emekli maaşı ele geçirilen mağdur, bankayı güvenlik zafiyetiyle suçlayarak savcılığa başvurdu.

Kırşehir merkezde yaşayan Mehmet Adıgüzel, geçtiğimiz şubat ayında cep telefonuna farkında olmadan yabancı menşeli bir yazılım yüklendiğini fark etti. Adıgüzel, bu yazılımın ardından kısa süre içinde banka hesaplarının boşaltıldığını iddia ederek harekete geçti.

2 SAATTE 366 TL'SİNDEN OLDU

2 saat içinde toplam 366 bin TL'sinin farklı hesaplara aktarıldığını ileri süren Adıgüzel, ayrıca kendi bilgisi dışında 3 farklı kişinin adına kredi çekildiğini ve emekli maaşına da erişildiğini söyledi. Durumu fark eder etmez emniyete başvuran Adıgüzel, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığını belirtti.

Maaşı ele geçirildi, adına krediler çekildi! Telefonundaki yazılım 366 bin TL'sine mal oldu - 1. Resim

KİŞİSEL VERİLERİ KONUSUNDA ENDİŞELİ

Adıgüzel, "Telefonumda yabancı ülkelere ait bazı yazılımlar fark ettiler. Bunun üzerinden tüm bilgilerime ulaşıldığını düşünüyorum. Bankanın bu süreci fark edememesi büyük bir güvenlik açığıdır" dedi.

Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan Adıgüzel, maddi kaybının yanı sıra kişisel verilerinin de tehdit altında olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

