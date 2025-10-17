İngiltere’de film gibi dolandırıcılık! Devre mülk tuzağıyla 28 milyon sterlinlik vurgun

İngiltere’de 54 yaşındaki Mark ve Nicola Rowe çifti, 3 binden fazla yaşlı devre mülk sahibini 'mülklerini satmalarına yardımcı olacakları' vaadiyle kandırarak toplamda 28,1 (yaklaşık 1 milyar 577 milyon TL) milyon sterlinlik bir dolandırıcılık ağı kurdu.

Dolandırıcılık, 'Sell My Timeshare' (Devre mülkümü sat) isimli bir internet sitesinden yürütüldü. Şirket, devre mülklerini satmak isteyen yaşlı kişileri hedef aldı.

ÖZELLİKLE YAŞLILARI HEDEF ALDILAR

Mağdurlar, Bournemouth, York, Stratford-upon-Avon veya Tenerife’deki ofislere davet edilerek, altı saate kadar süren satış toplantılarına alındı. Bu toplantılarda müşterilere, devre mülklerini takas etmeleri ya da "Canavar Krediler" adı verilen sahte bir programa katılmaları yönünde baskı yapıldığı kaydedildi.

Program kapsamında mağdurlara tatil, alışveriş indirimi ve özel bir takas platformuna erişim vadedildi. Ancak vaatlerin sahte olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

80 BİN STERLİNDEN FAZLA KAYBETTİLER

Dolandırılanların çoğunun 60 ila 80 yaşları arasında olduğu ve yaklaşık beş yüz kişinin 10 bin sterlinden fazla kaybettiği tespit edildi. Bazı mağdurlar ise 80 bin sterlinin (yaklaşık 4 milyon TL) üzerinde kayıpları olduğunu bildirdi.

LÜKS HARCAMALARIYLA DİKKAT ÇEKTİLER

Mark ve Nicola Rowe’un, dolandırıcılıktan elde ettikleri parayı lüks hayatları için harcadığı belirlendi. Çift, 2,4 milyon sterlinlik bir malikane, özel okul ücretleri için 110 bin sterlin, özel jetle seyahatler ve sanat eserlerine 185 bin sterlin harcadı. Sadece bir LS Lowry çizimine 31.500 sterlin ödendiği açıklandı. Rowe çiftinin kişisel hesaplarına aktarılan para 8 milyon sterlini aştı.

14 KİŞİ CEZAEVİNDE

Altı yıl süren soruşturma ve iki yıl süren dava süreci sonunda toplam 14 kişi dolandırıcılık suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mark Rowe, Ocak ayında 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılırken, eşi Nicola Rowe'un cezası henüz açıklanmadı.

Aralarında İspanya’nın Tenerife adası, İngiltere’nin Dorset, Yorkshire ve Preston bölgelerinden kişilerin de bulunduğu sanıklara da çeşitli hapis cezaları verildi.

"YAŞAYAN BİR KABUS..."

Bir mağdurun mahkemede verdiği ifadede, “Emekliliğin tadını çıkarmam gerekirken, bu dolandırıcılık yüzünden hayat kalitem düştü, kiramı bile ödeyemiyorum” sözleri dikkat çekti. Gayle Ramsey isimli yetkili, mağdurların büyük kısmının yaşlı bireyler olduğunu belirterek, bu suçun onlar için adeta 'yaşayan bir kabus' haline geldiğini ifade etti.

Olaya ilişkin dava süreci sürüyor.