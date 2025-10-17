Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi aylara denk geliyor? Kandil günleri belli oldu

2025 dini günler takvimi ile Üç Aylar'ın başlangıcını ve kandil tarihlerini netleştirirken, milyonlarca Müslüman bu günleri bekliyor. Recep ayının gelişiyle başlayan bu mübarek dönem, Şaban ayıyla devam ederken Ramazan ayıyla sona eriyor.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç Aylar, Hicri takvime göre Recep ayının başlangıcıyla 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak. Üç aylar, Müslüman alemi için manevi bir yenilenme ve ibadet fırsatı sunan özel bir dönemdir. 2025 yılında bu mübarek ayların başlangıcı ve içindeki kandil günleri belli oldu. 2025 yılında 3 ayların başlangıcı 2 kez gerçekleşiyor. Bu döngü de 33 yılda bir denk gelmekte.

Bu mübarek zaman dilimi, Müslümanların ibadetlerini artırdığı, Kur'an-ı Kerim okuduğu ve Allah'a yaklaştığı bir fırsat ve dönem olarak kabul edilir. Recep ayı ile başlayan bu dönem, Şaban ve Ramazan aylarıyla devam eder. Üç aylar boyunca, Müslümanlar oruç tutar, kandillerde ibadet eder, ibadetlerine ehemmiyet gösterir ve hayır yaparlar.

ÜÇ AYLAR HANGİ AYLARA DENK GELİYOR?

Üç Aylar, Hicri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsar. Miladi takvime göre bu aylar 2025 Aralık sonu, 2026 Ocak, Şubat ve Mart aylarına denk gelecek.

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Regaib Kandili, Üç Aylar'ın ilk kandili olarak Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Bu gece, dua, tövbe ve rahmet kapılarının açıldığı kabul ediliyor.

ÜÇ AYLARIN ANLAM VE ÖNEMİ

Üç aylar, Müslümanlar için manevi dirilişin ve arınmanın simgesidir. Bu dönemde oruç tutmak, Kur'an okumak, zikir ve dua ile geçirilen zamanlar, Müslümanların manevi dünyalarını zenginleştirir. Özellikle kaza oruçları bu aylarda tutulur.

Üç ayların faziletiyle ilgili birkaç hadisi şerif şu şekilde:

Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında oruç tutanlar girer. (Deylemî)

Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi. (İ. Asakir)

Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur. (Tirmizî)