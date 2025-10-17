Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 2026 MEB pansiyon ücretleri ne kadar oldu? MEB’den yeni ücret tablosu

2026 MEB pansiyon ücretleri ne kadar oldu? MEB’den yeni ücret tablosu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2026 MEB pansiyon ücretleri ne kadar oldu? MEB’den yeni ücret tablosu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 eğitim-öğretim yılına ilişkin pansiyon ücretleri, Milli Eğitim Bakanlığı bütçe teklifinde yer aldı. İlköğretim ve ortaöğretim ve meslek liseleri için ücret tablosu belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı pansiyonların 2026 yılı ücretlerine ilişkin teklif, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerinden duyuruldu. Buna göre 2026 MEB pansiyon ücretleri ne kadar olacağı belli oldu. 

2026 MEB PANSİYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yatılı okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri yeniden düzenlendi. Resmi bütçe teklifine göre, ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve yatılı ortaokullarda pansiyon ücreti 50.000 TL olacak.

Ortaöğretim kademesindeki genel liseler, güzel sanatlar ve spor liseleri ile imam hatip liselerinde de pansiyon ücreti 50.000 TL olarak uygulanacak. Özel eğitim kurumlarında bu rakam 65.000 TL, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ise 55.000 TL olarak belirlendi.

2026 MEB pansiyon ücretleri ne kadar oldu? MEB’den yeni ücret tablosu - 1. Resim

İLKÖĞRETİM, LİSE VE MESLEK LİSESİ PANSİYON ÜCRETLERİ

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre belirlenen ücretler şu şekilde açıklandı:

İlköğretim kurumları (İlkokul, ortaokul, yatılı ortaokullar, imam hatip okulları): 50.000 TL

İlköğretim kurumları (Özel eğitim okulları): 65.000 TL

Ortaöğretim okulları (Genel liseler, güzel sanatlar ve spor liseleri, imam hatip liseleri): 50.000 TL

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları (3308 Sayılı Kanun kapsamındaki okullar): 55.000 TL

PARASIZ YATILI ÖĞRENCİLER PANSİYON ÜCRETİ ÖDEYECEK Mİ?

Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri, her yıl olduğu gibi devlet tarafından karşılanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'den stratejik adım! Karadeniz gazının dünya pazarına satışının önü resmen açıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Anadolu Efes Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Basketbol heyecanı bu akşam canlı yayında! - HaberlerAnadolu Efes Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Basketbol heyecanı bu akşam canlı yayında!DGS ek tercih yerleştirme sonucu sorgulama ekranı 2025: DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? - HaberlerDGS ek tercih yerleştirme sonucu sorgulama ekranı 2025: DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?PSG-RC Strasbourg maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte maç bilgileri! - HaberlerPSG-RC Strasbourg maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte maç bilgileri!Bertuğ Yıldırım kimdir? Bertuğ Yıldırım'ın hayatı merak konusu oldu - HaberlerBertuğ Yıldırım kimdir? Bertuğ Yıldırım'ın hayatı merak konusu olduMahsun J 2. sezon 12. bölüm ne zaman? Final tarihi belli oldu - HaberlerMahsun J 2. sezon 12. bölüm ne zaman? Final tarihi belli olduAltın fiyatları 17 Ekim: Çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? - HaberlerAltın fiyatları 17 Ekim: Çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?
Sonraki Haber Yükleniyor...