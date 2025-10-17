2026 MEB pansiyon ücretleri ne kadar oldu? MEB’den yeni ücret tablosu

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı pansiyonların 2026 yılı ücretlerine ilişkin teklif, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerinden duyuruldu. Buna göre 2026 MEB pansiyon ücretleri ne kadar olacağı belli oldu.

2026 MEB PANSİYON ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yatılı okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri yeniden düzenlendi. Resmi bütçe teklifine göre, ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve yatılı ortaokullarda pansiyon ücreti 50.000 TL olacak.

Ortaöğretim kademesindeki genel liseler, güzel sanatlar ve spor liseleri ile imam hatip liselerinde de pansiyon ücreti 50.000 TL olarak uygulanacak. Özel eğitim kurumlarında bu rakam 65.000 TL, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ise 55.000 TL olarak belirlendi.

İLKÖĞRETİM, LİSE VE MESLEK LİSESİ PANSİYON ÜCRETLERİ

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre belirlenen ücretler şu şekilde açıklandı:

İlköğretim kurumları (İlkokul, ortaokul, yatılı ortaokullar, imam hatip okulları): 50.000 TL

İlköğretim kurumları (Özel eğitim okulları): 65.000 TL

Ortaöğretim okulları (Genel liseler, güzel sanatlar ve spor liseleri, imam hatip liseleri): 50.000 TL

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları (3308 Sayılı Kanun kapsamındaki okullar): 55.000 TL

PARASIZ YATILI ÖĞRENCİLER PANSİYON ÜCRETİ ÖDEYECEK Mİ?

Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri, her yıl olduğu gibi devlet tarafından karşılanacak.