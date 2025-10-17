Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çağatay Ulusoy Eşref Rüyadan ayrıldı mı? İddialar gündeme damga vurdu

Çağatay Ulusoy Eşref Rüyadan ayrıldı mı? İddialar gündeme damga vurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çağatay Ulusoy Eşref Rüyadan ayrıldı mı? İddialar gündeme damga vurdu
Haberler

Son zamanlarda sosyal medyada, Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Eşref Rüya dizisinden ayrıldığı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Peki, Çağatay Ulusoy Eşref Rüyadan ayrıldı mı? İşte tüm detaylar...

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da yeni bir iddia ortaya atıldı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı dizi, yayın hayatına başladığı günden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Ancak dizinin hayranlarını şaşkına çeviren söylentiler, Ulusoy'un Eşref Rüya'dan ayrılacağı yönündeydi. 

Çağatay Ulusoy Eşref Rüyadan ayrıldı mı? İddialar gündeme damga vurdu - 1. Resim

ÇAĞATAY ULUSOY EŞREF RÜYADAN AYRILDI MI? 

Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya dizisinden ayrıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Konuya ilişkin ne dizinin yapımcılarından ne de Ulusoy'un menajerinden resmi bir açıklama gelmedi. Şu anda ünlü oyuncu, dizinin başrolünde yer almaya devam ediyor.

Eşref Tek karakterini oynayan Çağatay Ulusoy diziden ayrılmamıştır.  Kısa süre içinde büyük başarı elde eden dizi devam etmektedir.

Çağatay Ulusoy Eşref Rüyadan ayrıldı mı? İddialar gündeme damga vurdu - 2. Resim

SON DAKİKA ÇAĞATAY ULUSOY DİZİDEN AYRILDI MI?

Çağatay Ulusoy diziden ayrılmamıştır. Eşref Rüya dizisinde başrolde oynamaya devam eden Çağatay Ulusoy, izleyicisinden tam not aldı.

Kanal D’nin, yapımını Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizisi ‘Eşref Rüya’ başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy ile devam etmektedir.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Emlak vergisi, borçlanma primi... Vergi kanunu TBMM'ye sunuldu
