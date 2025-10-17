Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Eski Japonya Başbakanı Tomiiçi, 101 yaşında hayatını kaybetti

Eski Japonya Başbakanı Tomiiçi, 101 yaşında hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Eski Japonya Başbakanı Tomiiçi, 101 yaşında hayatını kaybetti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eski Japonya Başbakanı Murayama Tomiiçi, 101 yaşında hayatını kaybetti. Tomiiçi, göreve geldiği dönemde ülkenin 47 yıl sonra ilk sosyalist başbakanı olmuş, 2000 yılında siyasetten çekilmişti.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japonya'nın 81. Başbakanı Murayama 101 yaşında hayatını kaybetti. 

1994'ten 1996'ya kadar başbakanlık yapan Murayama, göreve geldiği dönemde ülkenin 47 yıl sonra ilk sosyalist başbakanı olmuş, 2000'de siyasetten çekilmişti.

Başbakan olduğu dönemde Murayama 1995'te, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 50. yıl dönümünde bir bildiri yayınlayarak Japonya'nın sömürge yönetimi ve saldırganlığının yol açtığı "muazzam hasar ve acı" için "derin pişmanlığını" ve "yürekten özrünü" dile getirmişti.

Murayama’nın açıklaması, sonraki hükümetler tarafından da desteklenmişti. Murayama'nın görev yaptığı dönemde ayrıca Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının hayatta kalan kurbanlarına tazminat sağlamak üzere 1994'te bir yasa çıkarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çam balında 20 bin ton rekolte beklentisi... Tenekesi 5 bin 300 liradan alıcı buluyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de facianın eşiğinden dönüldü! Tahıl silosu aniden çöktü - DünyaABD'de facianın eşiğinden dönüldü! Tahıl silosu aniden çöktüİngiltere’de film gibi dolandırıcılık! Devre mülk tuzağıyla 28 milyon sterlinlik vurgun - Dünya14 kişilik ekip! Devre mülk tuzağıyla kandırdılarABD ordusunda dikkat çeken karar! Alvin Holsey görevi bırakıyor - DünyaABD ordusunda dikkat çeken karar! Alvin Holsey görevi bırakıyorAfganistan-Pakistan sınırında çatışmalar sürüyor: Spin Boldak’ta 40 ölü, 170 yaralı var - DünyaSınırdaki çatışmalar alevlendi: 40 ölü, 170 yaralı'Zafer' olarak duyurdular ama... İsrail'in ruhu bile duymadı - DünyaAkılalmaz taktik! İsrail'in ruhu bile duymadıABD'de facianın eşiğinden dönüldü! Bataryayı ısıran köpek yangın çıkardı - DünyaBataryayı ısıran köpek yangın çıkardı! Facianın eşiğinden döndüler
Sonraki Haber Yükleniyor...