ABD'de facianın eşiğinden dönüldü! Tahıl silosu aniden çöktü
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
ABD'nin Illinois eyaletinde bir tahıl silosu çöktü. Korkunç olayda herhangi bir yaralanma bildirilmezken, o anlar çevredekilerin kamerasına saniye saniye yansıdı.
Korkunç görüntüler ABD'nin Illinois eyaletinden geldi. Chicago'nun güneyindeki Martinton köyünde soya fasulyesiyle dolu bir tahıl silosu çöktü.
CAN KAYBI YAŞANMADI
O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, işçiler panikle kaçıştı. Yaralanma veya can kaybı olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Enkazın elektrik hattının üzerine düşmesi sonucu tahıl tesisinde ve köyde elektrik kesintisi yaşandı.
