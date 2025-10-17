Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de facianın eşiğinden dönüldü! Tahıl silosu aniden çöktü

ABD'de facianın eşiğinden dönüldü! Tahıl silosu aniden çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çökme, Yaralanma, Can Kaybı, Elektrik Kesintisi, Haber
İhlas Haber Ajansı

ABD'nin Illinois eyaletinde bir tahıl silosu çöktü. Korkunç olayda herhangi bir yaralanma bildirilmezken, o anlar çevredekilerin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Korkunç görüntüler ABD'nin Illinois eyaletinden geldi. Chicago'nun güneyindeki Martinton köyünde soya fasulyesiyle dolu bir tahıl silosu çöktü.

ABD'de facianın eşiğinden dönüldü! Tahıl silosu aniden çöktü - 1. Resim

CAN KAYBI YAŞANMADI

O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, işçiler panikle kaçıştı. Yaralanma veya can kaybı olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Enkazın elektrik hattının üzerine düşmesi sonucu tahıl tesisinde ve köyde elektrik kesintisi yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

