29 ekim kaç gün tatil? Beklenen tatil günleri belli oldu

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil olarak kabul edilirken bir önceki günün de tatil olup olmadığı merak ediliyor. 29 ekim kaç gün tatil araştırılıyor.

29 EKİM KAÇ GÜN TATİL?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’na göre tam gün resmi tatildir. Buna ek olarak, 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren yarım gün tatil uygulanıyor, böylece toplam tatil süresi 1.5 gün oluyor.

Bu düzenleme, kamu kurumları, devlet daireleri, okullar ve bankalar için geçerli. Özel sektörde ise işverenlerin politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim 2025, Çarşamba gününe denk geliyor. Bu, hafta ortasında bir tatil günü anlamına gelirken, 28 Ekim Salı günü öğleden sonra yarım gün tatille başlıyor. Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl kutlamaları, Çarşamba günü resmi törenler ve halk etkinlikleriyle gerçekleşecek.

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak: Yılbaşı

29 Mart: Ramazan Bayramı Arifesi

30 Mart: Ramazan Bayramı 1. Gün

31 Mart: Ramazan Bayramı 2. Gün

1 Nisan: Ramazan Bayramı 3. Gün

23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

5 Haziran: Kurban Bayramı Arifesi

6 Haziran: Kurban Bayramı 1. Gün

7 Haziran: Kurban Bayramı 2. Gün

8 Haziran: Kurban Bayramı 3. Gün

9 Haziran: Kurban Bayramı 4. Gün

15 Temmuz: Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos: Zafer Bayramı

28 Ekim: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (13.00’ten itibaren resmi tatil)

29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık: Yılbaşı Gecesi