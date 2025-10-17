Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 29 ekim kaç gün tatil? Beklenen tatil günleri belli oldu

29 ekim kaç gün tatil? Beklenen tatil günleri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
29 ekim kaç gün tatil? Beklenen tatil günleri belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yıl dönümü coşkuyla kutlanmaya hazırlanırken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil süresi ve 28 Ekim’in yarım gün durumu, çalışanlar ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Resmi tatil takvimi netleşti.

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil olarak kabul edilirken bir önceki günün de tatil olup olmadığı merak ediliyor. 29 ekim kaç gün tatil araştırılıyor. 

29 EKİM KAÇ GÜN TATİL?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’na göre tam gün resmi tatildir. Buna ek olarak, 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren yarım gün tatil uygulanıyor, böylece toplam tatil süresi 1.5 gün oluyor. 

Bu düzenleme, kamu kurumları, devlet daireleri, okullar ve bankalar için geçerli. Özel sektörde ise işverenlerin politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 

29 ekim kaç gün tatil? Beklenen tatil günleri belli oldu - 1. Resim

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim 2025, Çarşamba gününe denk geliyor. Bu, hafta ortasında bir tatil günü anlamına gelirken, 28 Ekim Salı günü öğleden sonra yarım gün tatille başlıyor. Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl kutlamaları, Çarşamba günü resmi törenler ve halk etkinlikleriyle gerçekleşecek. 

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak: Yılbaşı

29 Mart: Ramazan Bayramı Arifesi

30 Mart: Ramazan Bayramı 1. Gün

31 Mart: Ramazan Bayramı 2. Gün

1 Nisan: Ramazan Bayramı 3. Gün

23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

5 Haziran: Kurban Bayramı Arifesi

6 Haziran: Kurban Bayramı 1. Gün

7 Haziran: Kurban Bayramı 2. Gün

8 Haziran: Kurban Bayramı 3. Gün

9 Haziran: Kurban Bayramı 4. Gün

15 Temmuz: Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos: Zafer Bayramı

28 Ekim: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (13.00’ten itibaren resmi tatil)

29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık: Yılbaşı Gecesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şifresiz canlı yayınlanacak! Ümraniyespor Sarıyer maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?Çam balında 20 bin ton rekolte beklentisi... Tenekesi 5 bin 300 liradan alıcı buluyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şifresiz canlı yayınlanacak! Ümraniyespor Sarıyer maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? - HaberlerŞifresiz canlı yayınlanacak! Ümraniyespor Sarıyer maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 17 Ekim Cuma maç programı belli oldu - HaberlerBugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 17 Ekim Cuma maç programı belli oldu2026 MEB pansiyon ücretleri ne kadar oldu? MEB’den yeni ücret tablosu - Haberler2026 MEB pansiyon ücretleri ne kadar oldu? MEB’den yeni ücret tablosuAnadolu Efes Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Basketbol heyecanı bu akşam canlı yayında! - HaberlerAnadolu Efes Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Basketbol heyecanı bu akşam canlı yayında!DGS ek tercih yerleştirme sonucu sorgulama ekranı 2025: DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? - HaberlerDGS ek tercih yerleştirme sonucu sorgulama ekranı 2025: DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı?PSG-RC Strasbourg maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte maç bilgileri! - HaberlerPSG-RC Strasbourg maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte maç bilgileri!
Sonraki Haber Yükleniyor...