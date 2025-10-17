Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 17 Ekim Cuma maç programı belli oldu

Futbolu heyecanı yaşamak isteyenler "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?" sorusunu merak edip araştırıyor. Trendyol 1.Lig'de Ümraniyespor, Sarıyer'i ağırlayacak.

İspanya La Liga!da ise Real Oviedo ile Espanyol takımları kıyasıya bir mücadele edecek. Fransa Ligue 1. Almanya Bundesliga ve Azerbaycan Premier Ligi'nde de futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen taraftarlar, bugün hangi maçların oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırıyor.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR OYNANACAK? 13:30 Shamakhi - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport 18:00 Turan - Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport