Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 17 Ekim Cuma maç programı belli oldu
Futbolu yakından takip edenler, 17 Ekim Cuma günü sahalarda yaşanacak heyecan dolu maçları merak edip araştırıyor. Trendyol 1. Lig'de önemli karşılaşmalar oynanacak, İspanya La Liga'da Espanyol kendi sahasında mücadele ederken, Fransa Ligue'de PSG ile Strasbourg karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, bugün hangi maçların oynanacağını , saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte günün maç programı...
Futbolu heyecanı yaşamak isteyenler "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?" sorusunu merak edip araştırıyor. Trendyol 1.Lig'de Ümraniyespor, Sarıyer'i ağırlayacak.
İspanya La Liga!da ise Real Oviedo ile Espanyol takımları kıyasıya bir mücadele edecek. Fransa Ligue 1. Almanya Bundesliga ve Azerbaycan Premier Ligi'nde de futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen taraftarlar, bugün hangi maçların oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırıyor.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?
13:30 Shamakhi - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
18:00 Turan - Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
19:30 Fortuna Düsseldorf - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3
19:30 Hannover 96 - Schalke 04 Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus
20:00 Ümraniyespor - Sarıyer Trendyol 1. Lig TRT Spor
21:30 Union Berlin - Monchengladbach Almanya Bundesliga S Sport Plus
21:45 PSG - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports 3
22:00 Real Oviedo - Espanyol İspanya La Liga S Sport Plus