Anadolu Efes Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Basketbol heyecanı bu akşam canlı yayında!

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague 2025-2026 sezonunun 5. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’u konuk ediyor. Anadolu Efes Panathinaikos maçı bu akşam S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes ile Panathinaikos arasındaki EuroLeague 5. hafta mücadelesi 17 Ekim 2025 Cuma günü oynanacak. Anadolu Efes Panathinaikos maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Lacivert-beyazlı ekip, sahasında galibiyet alarak Avrupa Ligi’nde sıralamadaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI NEREDE İZLENİR?

Anadolu Efes Panathinaikos maçı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Anadolu Efes, EuroLeague’deki 5. haftada Panathinaikos karşısında mücadele ederken takımın yıldız oyuncuları Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven’in performansı heyecanla bekleniyor.