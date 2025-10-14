Fenerbahçe Beko-Dubai Basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroLeague'de mücadele devam ediyor

Son EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe, sahasında Dubai Basketbol'u konuk ediyor. Basketbolseverler için Fenerbahçe Beko-Dubai Basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta belli oldu.

FENERBAHÇE BEKO DUBAİ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Dubai Basketbol maçı S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, kendi sahasında oynayacağı bu kritik maçta taraftarının desteğini arkasına alarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Son iki maçta rakiplerine karşı üstünlük kuramayan sarı lacivertliler, evinde alacağı bir galibiyetle hem moral bulmak hem de sıralamada yükseliş başlatmak istiyor.

FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Müsabaka, S Sport televizyon yayınıyla birlikte dijital platformlar üzerinden de takip edilebilecek. S Sport Plus uygulaması sayesinde karşılaşma mobil cihazlardan ve bilgisayarlardan izlenebilecek.

EuroLeague’in Türkiye’deki tek yayıncısı olan S Sport, maç boyunca canlı anlatım ve özel analizlerle basketbolseverlere kesintisiz bir yayın sunacak.

FENERBAHÇE BEKO DUBAİ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko-Dubai Basketbol maçı, 14 Ekim 2025 Salı akşamı saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma, İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’e güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen son iki maçta istediği sonucu alamadı. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki ekip, bu mücadeleyle birlikte seriyi sonlandırmak istiyor. Başantrenör Jasikevicius, maç öncesinde yaptığı açıklamada rakiplerinin fiziksel olarak güçlü bir takım olduğunu belirterek, rebound mücadelesinin maçın belirleyici unsuru olacağını vurguladı.