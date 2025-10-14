Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yeni Yuvam Modeli evleri nerede hangi il ve ilçede var?

Yeni Yuvam Modeli evleri nerede hangi il ve ilçede var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeni Yuvam Modeli evleri nerede hangi il ve ilçede var?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emlak Konut, ev sahibi olmak isteyenler için faizsiz ve 60 ay taksitle konut sahibi olmak imkânı sunan yeni bir sistem başlattı. Bu kapsamda satışa çıkan projelerde duyuruldu.

Emlak Konut'un geliştirdiği "Yeni Yuvam Modeli," ev sahibi olmak isteyenler için faizsiz ve 60 ay taksitle, beklemesiz, çekilişsiz ve kurasız avantajlar sunuyor. Sistem yalnızca belirli projelerde uygulanacak ve vatandaşların büyük bir ilgi göstermesi bekleniyor.

Yeni Yuvam Modeli evleri nerede hangi il ve ilçede var? - 1. Resim

YENİ YUVAM MODELİ EVLERİ NEREDE HANGİ İL VE İLÇEDE VAR?

Emlak Konut'un İstanbul, Antalya ve Balıkesir'deki 23 seçkin projesinde, "Yeni Yuvam Modeli" ike konut sahibi olunabiliyor.

 İşte o projeler;

Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe (Hemen teslim), Komşu Finans Evleri (Hemen teslim), Göktürk Kemer Evleri, Balıkesir Emlak Konutları (Hemen teslim), Kuzey Adalar, Park Yaşam Antalya, Allsancak, Ataşehir 173, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Gölyaka, Vadi Panorama Evleri ve Tual Asya projeleri.

Yeni Yuvam Modeli evleri nerede hangi il ve ilçede var? - 2. Resim

YENİ YUVAM MODELİ FAİZSİZ EVLERİ İZMİR VE ANKARA'DA VAR MI?

Yeni yuvam modelinde satışa çıkan evler İzmir ve Ankara'da yoktur. “Yeni Yuvam Modeli”, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya ve Balıkesir’deki 23 prestijli projesinde gerçekleşiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AB raporunda tarihi değişim! Haritada KKTC ve Türkiye-Libya hattı tanındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeni Yuvam Modeli ödeme planı nasıl, kimler yararlanabilir? - HaberlerYeni Yuvam Modeli ödeme planı nasıl, kimler yararlanabilir?İsrail Dünya Kupası'ndan çıkarılacak mı? - Haberlerİsrail Dünya Kupası'ndan çıkarılacak mı?Yeni Yuvam Modeli nedir, şartları neler? Emlak Konut'tan peşinatsız faizsiz ev alma projesi! - HaberlerYeni Yuvam Modeli nedir, şartları neler? Emlak Konut'tan peşinatsız faizsiz ev alma projesi!2025-2026 ilk KYK burs ödemesi ne zaman yatacak? - Haberler2025-2026 ilk KYK burs ödemesi ne zaman yatacak?İsrail Filistin savaşı bitti mi, Gazze'de ateşkes başladı mı? - Haberlerİsrail Filistin savaşı bitti mi, Gazze'de ateşkes başladı mı?Kasım ara tatil semineri online mı, yüz yüze mi? - HaberlerKasım ara tatil semineri online mı, yüz yüze mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...