Yeni Yuvam Modeli evleri nerede hangi il ve ilçede var?

Emlak Konut'un geliştirdiği "Yeni Yuvam Modeli," ev sahibi olmak isteyenler için faizsiz ve 60 ay taksitle, beklemesiz, çekilişsiz ve kurasız avantajlar sunuyor. Sistem yalnızca belirli projelerde uygulanacak ve vatandaşların büyük bir ilgi göstermesi bekleniyor.

YENİ YUVAM MODELİ EVLERİ NEREDE HANGİ İL VE İLÇEDE VAR?

Emlak Konut'un İstanbul, Antalya ve Balıkesir'deki 23 seçkin projesinde, "Yeni Yuvam Modeli" ike konut sahibi olunabiliyor.

İşte o projeler;

Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe (Hemen teslim), Komşu Finans Evleri (Hemen teslim), Göktürk Kemer Evleri, Balıkesir Emlak Konutları (Hemen teslim), Kuzey Adalar, Park Yaşam Antalya, Allsancak, Ataşehir 173, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Gölyaka, Vadi Panorama Evleri ve Tual Asya projeleri.

YENİ YUVAM MODELİ FAİZSİZ EVLERİ İZMİR VE ANKARA'DA VAR MI?

Yeni yuvam modelinde satışa çıkan evler İzmir ve Ankara'da yoktur. “Yeni Yuvam Modeli”, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya ve Balıkesir’deki 23 prestijli projesinde gerçekleşiyor.