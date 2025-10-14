Yaprak Dökümü bugün neden yok? Yayın akışında yer almadı

Televizyon izleyicileri sabah kuşağında takip ettikleri Yaprak Dökümü'nin ekranda olmamasını sorguluyor. Kanal D yayın akışında Yaprak Dökümü kontrol edilirken "Yaprak Dökümü bugün neden yok?" araştırılıyor.

YAPRAK DÖKÜMÜ BUGÜN NEDEN YOK?

Bugün, 14 Ekim itibarıyla Kanal D yayın akışında, sabah saatlerinde planlanan “Yaprak Dökümü” programı yer almadı. İzleyiciler saat 11.00 civarında ekran başına geçtiğinde dizinin yerine “Güller ve Günahlar” tekrar bölümünün verildiğini gördü. Değişiklik nedeniyle bugün tekrar bölümünün neden olmadığı merak ediliyor ancak kanal tarafından henüz bir açıklama gelmedi. İzleyiciler “Yaprak Dökümü neden yok?” konusunu sosyal medyada gündeme getirdi.

KANAL D YAYIN AKIŞI YAPRAK DÖKÜMÜ NEDEN YOK?

29 Aralık 2010 tarihinde 174. bölümüyle final yapan Yaprak Dökümü dizisi, tekrar bölümleriyle Kanal D yayın akışında yer alıyordu. Bu nedenle 14 Ekim'de yayın akışından çıkarılan dizinin bitmiş olması veya final bölümünün yayınlandığı düşünüldü. Ancak yayın akışı kontrol edildiğinde dizinin 15 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de tekrar ekranda olacağı görülüyor.

14 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki | Dizi

09:00 - Neler Oluyor Hayatta | Program

11:00 - Güller ve Günahlar | Dizi

14:00 - Gelinim Mutfakta | Yarışma

16:45 - Arka Sokaklar | Dizi

18:30 - Kanal D Ana Haber | Canlı

20:00 - Güller ve Günahlar | Dizi

23:15 - Müslüm | Film

23:45 - Yerli Dizi | Dizi