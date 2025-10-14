Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yaprak Dökümü bugün neden yok? Yayın akışında yer almadı

Yaprak Dökümü bugün neden yok? Yayın akışında yer almadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yaprak Dökümü bugün neden yok? Yayın akışında yer almadı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

14 Ekim 2025 Salı günü Kanal D'de Yaprak Dökümü yayın akışında yer almadı. Tekrar bölümleriyle sabah saatlerinde yayınlanan dizinin yerine Güller ve Günahlar dizisi tekrar bölümüyle ekrana geldi. Tekin ailesinin hikayesini yeniden televizyon ekranlarında takip etme fırsatı bulan izleyiciler, 'Yaprak Dökümü bugün neden yok, 14 Ekim Kanal D yayın akışı' aramalarını yapıyor.

Televizyon izleyicileri sabah kuşağında takip ettikleri Yaprak Dökümü'nin ekranda olmamasını sorguluyor. Kanal D yayın akışında Yaprak Dökümü kontrol edilirken "Yaprak Dökümü bugün neden yok?" araştırılıyor. 

YAPRAK DÖKÜMÜ BUGÜN NEDEN YOK? 

Bugün, 14 Ekim itibarıyla Kanal D yayın akışında, sabah saatlerinde planlanan “Yaprak Dökümü” programı yer almadı. İzleyiciler saat 11.00 civarında ekran başına geçtiğinde dizinin yerine “Güller ve Günahlar” tekrar bölümünün verildiğini gördü. Değişiklik nedeniyle bugün tekrar bölümünün neden olmadığı merak ediliyor ancak kanal tarafından henüz bir açıklama gelmedi. İzleyiciler “Yaprak Dökümü neden yok?” konusunu sosyal medyada gündeme getirdi. 

Yaprak Dökümü bugün neden yok? Yayın akışında yer almadı - 1. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI YAPRAK DÖKÜMÜ NEDEN YOK?

29 Aralık 2010 tarihinde 174. bölümüyle final yapan Yaprak Dökümü dizisi, tekrar bölümleriyle Kanal D yayın akışında yer alıyordu. Bu nedenle 14 Ekim'de yayın akışından çıkarılan dizinin bitmiş olması veya final bölümünün yayınlandığı düşünüldü. Ancak yayın akışı kontrol edildiğinde dizinin 15 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de tekrar ekranda olacağı görülüyor. 

Yaprak Dökümü bugün neden yok? Yayın akışında yer almadı - 2. Resim

14 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki | Dizi

09:00 - Neler Oluyor Hayatta | Program

11:00 - Güller ve Günahlar | Dizi

14:00 - Gelinim Mutfakta | Yarışma

16:45 - Arka Sokaklar | Dizi

18:30 - Kanal D Ana Haber | Canlı

20:00 - Güller ve Günahlar | Dizi

23:15 - Müslüm | Film

23:45 - Yerli Dizi | Dizi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milli sporcu Emre Yazgan’ın ölümüyle ilgili yeni gelişme
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uzak Şehir Ümmü neden ayrıldı? Zeynep Kankonde diziden çıktı - HaberlerUzak Şehir Ümmü neden ayrıldı? Zeynep Kankonde diziden çıktıBerke Özer Milli Takım kampını neden terk etti, ceza alacak mı? - HaberlerBerke Özer Milli Takım kampını neden terk etti, ceza alacak mı?Irmak Ünal kimdir, hastalığı ne? Paylaşımı gündem oldu - HaberlerIrmak Ünal kimdir, hastalığı ne? Paylaşımı gündem olduBir sonraki Milli maç ne zaman? Türkiye'nin kalan grup maçları - HaberlerBir sonraki Milli maç ne zaman? Türkiye'nin kalan grup maçlarıYeni Yuvam Modeli evleri nerede hangi il ve ilçede var? - HaberlerYeni Yuvam Modeli evleri nerede hangi il ve ilçede var?Yeni Yuvam Modeli ödeme planı nasıl, kimler yararlanabilir? - HaberlerYeni Yuvam Modeli ödeme planı nasıl, kimler yararlanabilir?
Sonraki Haber Yükleniyor...