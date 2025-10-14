Yaprak Dökümü bugün neden yok? Yayın akışında yer almadı
14 Ekim 2025 Salı günü Kanal D'de Yaprak Dökümü yayın akışında yer almadı. Tekrar bölümleriyle sabah saatlerinde yayınlanan dizinin yerine Güller ve Günahlar dizisi tekrar bölümüyle ekrana geldi. Tekin ailesinin hikayesini yeniden televizyon ekranlarında takip etme fırsatı bulan izleyiciler, 'Yaprak Dökümü bugün neden yok, 14 Ekim Kanal D yayın akışı' aramalarını yapıyor.
Televizyon izleyicileri sabah kuşağında takip ettikleri Yaprak Dökümü'nin ekranda olmamasını sorguluyor. Kanal D yayın akışında Yaprak Dökümü kontrol edilirken "Yaprak Dökümü bugün neden yok?" araştırılıyor.
YAPRAK DÖKÜMÜ BUGÜN NEDEN YOK?
Bugün, 14 Ekim itibarıyla Kanal D yayın akışında, sabah saatlerinde planlanan “Yaprak Dökümü” programı yer almadı. İzleyiciler saat 11.00 civarında ekran başına geçtiğinde dizinin yerine “Güller ve Günahlar” tekrar bölümünün verildiğini gördü. Değişiklik nedeniyle bugün tekrar bölümünün neden olmadığı merak ediliyor ancak kanal tarafından henüz bir açıklama gelmedi. İzleyiciler “Yaprak Dökümü neden yok?” konusunu sosyal medyada gündeme getirdi.
KANAL D YAYIN AKIŞI YAPRAK DÖKÜMÜ NEDEN YOK?
29 Aralık 2010 tarihinde 174. bölümüyle final yapan Yaprak Dökümü dizisi, tekrar bölümleriyle Kanal D yayın akışında yer alıyordu. Bu nedenle 14 Ekim'de yayın akışından çıkarılan dizinin bitmiş olması veya final bölümünün yayınlandığı düşünüldü. Ancak yayın akışı kontrol edildiğinde dizinin 15 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de tekrar ekranda olacağı görülüyor.
14 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki | Dizi
09:00 - Neler Oluyor Hayatta | Program
11:00 - Güller ve Günahlar | Dizi
14:00 - Gelinim Mutfakta | Yarışma
16:45 - Arka Sokaklar | Dizi
18:30 - Kanal D Ana Haber | Canlı
20:00 - Güller ve Günahlar | Dizi
23:15 - Müslüm | Film
23:45 - Yerli Dizi | Dizi