Selam verdi borçlu çıktı! Eski patronunun sopalı saldırısına uğradı

Eskişehir'de yaşayan 25 yaşındaki Cemal Kalkan, Odunpazarı ilçesinde bulunan ve geçmişte kurye olarak çalıştığı bir yemek işletmesinin önünden geçerken selam vermek istedi. İşletmede beklemediği bir tepkiyle karşılaşan Kalkan, işletme sahibi tarafından küfürler ve hakaretler edildiğini söyledi. Kalkan daha sonra kendisine sopayla saldırıldığını ve darp edildiğini belirtti. Yaşanan durumun ardından, Kalkan, eski patronuna dava açtı.

Konuyla alakalı konuşan Cemal Kalkan, "Kuryelik yapıyorum, 3 ay kadar beraber çalıştık ve sonra ayrıldık. Ben eski iş yerimin önünden geçerken selam vereyim dedim. Selamımı almadı. Yanındaki çalışan arkadaşımı sordum. Bana ‘işte kör müsün, görmüyor musun burada yok' dedi. Ondan sonra küfürler etmeye başladı. Kız arkadaşımın yanında gururuma dokundu. ‘Abla küfür etme' dedim. Sonra aramızda birkaç tartışma oldu. Ondan sonra eşi geldi, "Sen benim eşime nasıl küfür edersin, nasıl bağırırsın" diye bana bağırdı. Ben de dedim ki ‘Abi kamera kaydın var kamera kayıtlarına bak, ondan sonra gel bana' dedim. Senin eşin benim kız arkadaşımın yanında bana küfür etti. Sonra omzuma vurdu, eşi de sopayı aldı. Sopayla bana vuracaktı. Allah'tan halk vardı ayırdılar yoksa kadın kafama sopayla vuracaktı. Bana kadına şiddet davası açtı. Rapor almadım, şikâyetçi olduğundan haberim yoktu. Emniyetten aranınca gidip ifade verdim. Mahkeme sürecimizde de yalancı şahit getirdi. Şahit orada değildi. Belli ki ona arkadaşları anlatmışlar. Tartışılan eşinin bana vurduğu mesafe ile kişinin dükkanı belki 200 metre mesafe var oradan duyması imkansız. Konuşulanları görmesi, duyması imkansız. ‘Ben de oradaydım' diyor. Kesinlikle hiçbir şekilde orada değildi. Sadece benim kız arkadaşım vardı. Bir de birkaç tane halk oradan çıktı bizi ayırmak için. Ondan sonra zaten kadın sopayla geldi. Sopayı kafama vuracaktı. Benim kız arkadaşım, ‘Cemal sopayla vuracak' diye bağırınca zaten kız arkadaşımın kendisi sopayı aldı. Mahkeme sürecinde zaten şahitlik yapacak. Dava süreci uzayacak şikâyetçiyim kendisinden. Beni suçlu duruma düşürdü, haklıyken haksız duruma düşürdü. Ben bu davanın peşini bırakmayacağım" dedi.