13 Ekim MasterChef eleme adayları kimler? İşte haftanın ilk eleme adayları..

13 Ekim MasterChef eleme adayları kimler? İşte haftanın ilk eleme adayları..

13 Ekim MasterChef eleme adayları kimler? İşte haftanın ilk eleme adayları..
13 Ekim MasterChef eleme adayı kim olduğu programın izleyicileri tarafından merak ediliyor. MasterChef eleme adayı dokunulmazlık oyunuyla netleşti.

MasterChef Türkiye'de 13 Ekim akşamı 1. ve 2. eleme adayları belirledi. İzleyenlerden tam not alan bölümde, şeflerin pilav çeşitleri istediği dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise turp ile farklı tabaklar hazırlamak üzere yeniden mutfağa girdi. 

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de ilk takım dokunulmazlığı oyununda kırmızı ve mavi takımlar 45 dakikada pilav çeşitleri hazırladı. Oy birliğine dokunulmazlığı mavi takım kazandı. Bu esnada Çağatay elini kestiği için tabak çıkaramadı ve sağlık sağlık ekipleri müdahale ederek eline dikiş attı. 

 

MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Masterchef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Murat Can oldu.

MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dün gece dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda eleme oylaması gerçekleşti. MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Onur olurken ikinci aday Cansu oldu.

