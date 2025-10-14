Sokak ortasında sopalı bıçaklı kavga! Kan donduran anlar kamerada

Dün akşam saatlerinde Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Caddede bulunan fırının önünde dizili duran odunları alan taraflar birbirlerine saldırmaya başladı. Kafasına odun ile vurulan bir kişi bayıldı. Adamın bayılmasına aldırış etmeyen gözü dönmüş şahıs odunla kafasına vurmaya devam etti.

Taraflardan biri de eline aldığı bıçakla saldırdı. Bir kişi de bıçaklanırken, olayda toplam 5 kişi yaralandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.