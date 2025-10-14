Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yalova'da büyük operasyon! İl Göç İdaresi Müdürü ve çok sayıda kişi gözaltında

Yalova'da büyük operasyon! İl Göç İdaresi Müdürü ve çok sayıda kişi gözaltında

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yalova'da, aralarında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç.’nin de bulunduğu 8 kişi rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla düzenlenen polis operasyonunda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, söz konusu kamu görevlilerinin, yabancı uyrukluların işlemlerini kasıtlı olarak yavaşlattıkları, hızlandırma karşılığında para talep ettikleri ve resmi belgelerde usulsüzlük yaptıkları öne sürüldü.

Yalova'da aralarında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç.'nin de bulunduğu 8 kişiye polis operasyonu yapıldı.

İŞLEMLERİ YAVAŞLATIP PARA TALEP ETMİŞLER

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca "İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin yabancı uyruklara uluslararası koruma başvurularını oyaladıkları, yabancı uyruklu kadınlara ulaşarak görüşme talep ettikleri ve işlemlerini yavaşlattıkları, İl Göç İdaresi'nde işlem yaptıranlarla hesap hareketlerinin bulunduğu, ayrıca kurumla ilişkili tercümanların başvuruları hızlandırmak için müracaatçılarla para talep ettikleri" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç, müdürlük çalışanları Emre K. ve Mesut A, tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G, iş takipçisi Qahtan G, emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B. polis tarafından yakalandı.

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRÜ VE 7 KİŞİ GÖZALTINDA

"Rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri sürüyor. Aranan İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli Gökhan D.'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

