Yalova Adliyesi önündeki 'tanık' cinayetinde 2 kardeş tutuklandı

Gelen bilgilere göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen Abdurrahman Arslan'ın Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davasına tanık olarak katılmak üzere Yalova Adliyesi’ne gelen 40 yaşındaki Halis Turan, aracından bir eşya almak için otoparka doğru yürüdü.

Bu sırada adliye önünde bekleyen ve Bursa'da öldürülen şahsın yakını olduğu öğrenilen Ömer A. (31), Halis Turan'a tabancayla ateş etmeye başladı. Ömer A., husumetlisini son olarak kafasına ateş ederek öldürdü.

Halis Turan

Bu sırada mermilerden biri yoldan geçen E.K'nin (77) sol dizine isabet ederken, biri de adliyedeki bir odanın camından içeri girdi. Yaralanan yaşlı adam ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİSE DE ATEŞ ETTİ

Olay yerinden kaçmaya çalışan cinayet zanlısı ise polise doğru da ateş etti. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Köpek Eğitim Merkezi civarında yakalan zanlı gözaltına alındı. Öte yandan olay günü katil zanlısı ile Yalova'ya gelen ve olay sonrası Bursa'ya kaçan şüphelinin kardeşi Z.A ve amcaları Ş.A gözaltına alındı.

Zanlılar Ömer A. ve kardeşi Z. A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. Diğer şüpheli Ş.A ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Ömer A. ve kardeşi Z. A tutuklanırken Ş.A ise adli kontrolle serbest bırakıldı.