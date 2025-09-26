Yalova Adliyesi önünde cinayet! Saldırgan kıskıvrak yakalandı
Yalova Adliyesi önünde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli, kısa sürede polis tarafından yakalandı.
Yalova’da sabah saatlerinde adliye binası önünde meydana gelen silahlı saldırı, kentte büyük paniğe neden oldu. İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan Yalova Adliyesi'nin girişinde gerçekleşen olayda, bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de bacağından yaralandı.
KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli, kısa sürede polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlının, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün bahçesine saklandığı belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi ve saldırının nedeni üzerine çalışmalar sürüyor.
