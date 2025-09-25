Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana'da kanlı husumet: Silahla ateş açtı! "Görünce dayanamadım vurdum"

Adana’da kanlı husumet: Silahla ateş açtı! “Görünce dayanamadım vurdum”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri

Adana’da aralarında husumet bulunan kişiyi silahla yaralayan şüpheli, beraberindeki iki kişiyle birlikte yakalandı. Zanlının evinde ve aracında yapılan aramalarda çelik yelek, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Savunmasında ise “Görünce dayanamadım ateş açıp vurdum” açıklamasıyla pes dedirtti.

Olay, 8 Eylül günü Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.A. (37) kendisini daha önce darp eden M.A.K.'ya (29) kin besledi.

Adana’da kanlı husumet: Silahla ateş açtı! “Görünce dayanamadım vurdum” - 1. Resim

ATEŞ AÇIP YARALADI

S.A. aracıyla gezdiği sırada kaldırımda M.A.K.'yı gördü. Bunun üzerine S.A., tabancasıyla aracından M.A.K.'ya ateş açıp yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Hastanedeki tedavisinin ardından yaralı taburcu edildi.

ARACINDA ÇELİK YELEK İLE YAKALANDI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelinin daha önce bir otomobil kurşunlama olayına karıştığı tespit edildi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, S.A.'nın aracıyla Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde gezdiği belirleyip önünü keserek yakaladı. Şüpheli S.A. ile beraberindeki M.G. (33) ve R.N.A.'da (22) gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, çelik yelek, 2.69 gram amfetamin maddesi, 2.2 gram metamfetamin, 43 gram bonzai ve 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliye ait bir evde yapılan arama çalışmasında ise 1'i otomatik 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana’da kanlı husumet: Silahla ateş açtı! “Görünce dayanamadım vurdum” - 2. Resim

“GÖRÜNCE DAYANAMADIM”

Şüpheli S.A. emniyetteki ifadesinde, "M.A.K. beni daha önce dövdü. Ben de kinlenip husumet besledim. Görünce dayanamadım ateş açıp vurdum. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

HASIMLARI VAR DİYE SİLAH SAKLAMIŞ

Öte yandan, polis olayla ilgili çalışma yaparken ruhsatsız silah bulunduran M.K.'yi de (42) tespit etti. M.K.'ninde evine operasyon yapan polis 4 ruhsatsız tabancayla 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheli M.K., "Hasımlarım var ondan silahları evde tutuyorum" diyerek kendini savundu.

Adana’da kanlı husumet: Silahla ateş açtı! “Görünce dayanamadım vurdum” - 3. Resim

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ile M.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, R.N.A. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
