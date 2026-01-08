Anadolu Ajansı
Merkez Bankası rezervleri 2026'ya düşüşle başladı! İşte kasadaki para
Merkez Bankası rezervleri 2 Ocak haftasında 4 milyar 782 milyon dolar azaldı. Böylece toplam rezervler 189 milyar 90 milyon dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 414 milyon azalarak 74 milyar 564 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 26 Aralık'ta 76 milyar 978 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
ÖNERİLEN HABERLER
EKONOMİ
Ankara kulislerinde en düşük emekli maaşı zammı! Asgari ücret formülü masada
ALTIN REZERVLERİ 2.3 MİLYAR DOLAR AZALDI
Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 368 milyon dolar azalışla 116 milyar 894 milyon dolardan 114 milyar 526 milyon dolara indi.
TOPLAM REZERVLER 4.7 MİLYAR DOLAR AZALDI
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 782 milyon dolar azalarak 193 milyar 872 milyon dolardan 189 milyar 90 milyon dolara geriledi.
ÖNERİLEN HABERLER
EKONOMİ
MSB'den bedelli askerlik açıklaması! 2026'da ne kadar oldu?
TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390
|25.10.2024
|65.894
|93.504
|159.398
|1.11. 2024
|66.614
|93.005
|159.619
|13.12.2024
|65.307
|98.175
|163.482
|24.01.2025
|68.232
|99.328
|167.560
|14.02.2025
|72.475
|100.677
|173.152
|21.03.2025
|74.785
|88.328
|163.114
|04.04.2025
|76.422
|77.838
|154.261
|30.05.2025
|83.164
|70.026
|153.190
|13.06.2025
|86.543
|72.744
|159.289
|25.07.2025
|85.223
|86.625
|171.848
|29.08.2025
|87.326
|91.031
|178.357
|05.09.2025
|90.931
|89.176
|180.107
|17.10.2025
|111.169
|87.273
|198.442
|07.11.2025
|103.061
|81.985
|185.047
|14.11.2025
|107.389
|80.043
|187.432
|05.12.2025
|109.675
|76.763
|186.438
|12.12.2025
|112.153
|78.651
|190.805
|19.12.2025
|112.903
|79.410
|192.312
|26.12.2025
|116.894
|76.978
|193.872
|02.01.2026
|114.526
|74.564
|189.090
Bizi Takip Edin
YORUMLAR