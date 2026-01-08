Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik ücretiyle ilgili açıklama geldi. 2026 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti açıklandı. 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde bedelli askerlik ücreti 52 bin lira arttı. İşte detaylar...

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Memur maaş artışının referans alındığı bedelli askerlik ücreti ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) resmi açıklama geldi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 52 BİN TL ARTTI

2025'in Temmuz-Aralık döneminde 280 bin 850 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2026'nın ilk 6 ayı için 52 bin lira zamlandı. MSB, yeni rakamın 333 bin 89 lira 4 kuruş olduğunu duyurdu.

BAŞVURULAR BAŞLADI

MSB'den yapılan açıklamada, "Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2026 yılının ilk 6 ayı için yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre 333 bin 89 lira 4 kuruş olmuş, 7 Ocak’tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır." denildi.

