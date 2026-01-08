İhlas Haber Ajansı • Gaziantep
Gaziantep'te bir haftada ikinci korkunç olay! Bir işçi daha yem makinesine düştü
Gaziantep’te bir hafta içinde aynı korkunç olay ikinci kez gerçekleşti. Bir çiftlikte yem karma makinesine düşen 4 çocuk babası Emrah Şahin, 2 gün sonra hayatını kaybetti.
Gaziantep’in Nizip ilçesinde besi çiftliğinde çalışan 36 yaşındaki 4 çocuk babası Emrah Şahin, yem karma makinesine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Emrah Şahin'i sıkıştığı yerden çıkaran ekipler, hastaneye kaldırdı. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Şahin, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti.
BİR HAFTA ÖNCE DE OLMUŞTU
Öte yandan 2 Ocak tarihinde yine Gaziantep’te Yavuzeli ilçesinde 5 çocuk babası Osman Solmaz yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetmişti.
