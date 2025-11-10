Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, 21.20'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.
Balıkesir, İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi.
SINDIRGI'DA DEPREM: İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
AFAD, depremin merkezini Sındırgı, büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.
Sındırgı'da saat 18.20'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
4.9 SONRASI 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA
Sındırgı'da deprem fırtınası devam ediyor.
4.9'luk deprem sonrası, 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
