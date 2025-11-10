Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

- Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, 21.20'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

Balıkesir, İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi.

SINDIRGI'DA DEPREM: İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ

AFAD, depremin merkezini Sındırgı, büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. 

Sındırgı'da saat 18.20'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

SON DEPREMLER:

4.9 SONRASI 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Sındırgı'da deprem fırtınası devam ediyor.

4.9'luk deprem sonrası, 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

