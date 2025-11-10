Balıkesir Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'ın açıkladığı verilere göre, saat 18.20'de yerin 6 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
