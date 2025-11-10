Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Balıkesir Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Balıkesir Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Balıkesir Sındırgı&#039;da 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
Deprem, Balıkesir, Sındırgı, AFAD, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'ın açıkladığı verilere göre, saat 18.20'de yerin 6 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

SINDIRGI'DA DEPREM

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, saat 18.20'de yerin 6 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

SON DERPEMLER

Balıkesir Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu - 1. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'den UEFA'ya resmi başvuru: İnceleme talep edildiSınırda düzensiz göçmene izin yok! Ağrı'da 1094 kişiye engelleme
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türk savunma sanayisi Afrika ile buluşuyor! Aselsan, Roketsan, MKE... - GündemTürk savunma sanayisi Afrika ile buluşuyor!Sınırda düzensiz göçmene izin yok! Ağrı'da 1094 kişiye engelleme - GündemSınırda düzensiz göçlere izin yok!AKOM uyardı! İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor, tarih verildi - Gündemİstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor, tarih verildiKastamonu'da kaybolan anne oğuldan hala ses yok! Ayıların inleri dahi kontrol ediliyor - GündemKayıp anne oğuldan hala ses yokGürsel Tekin, CHP yönetimine sitem ederek duyurdu! Aziz İhsan Aktaş'tan şikayetçi olacaklar - GündemAziz İhsan Aktaş'tan şikayetçi olacaklarTanker değişiminde halat koptu! 2 işçi aşağı böyle düştü - GündemTanker değişiminde halat koptu! 2 işçi aşağı böyle düştü
Sonraki Haber Yükleniyor...