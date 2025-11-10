8 büyüklüğünde deprem kapıda! Süleyman Pampal "Asıl tehlike" burada deyip o bölgeyi işaret etti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'taki depremin etkisi sürüyor. Bölgedeki deprem fırtınası vatandaşlarda korku ve paniğe neden oluyor.

Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN Türk'e bu durumu değerlendirdi ve gözleri bambaşka bir hatta çevirdi.

BU YILIN BAŞINI HATIRLATTI

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Sındırgı'daki deprem fırtınalarını 'anormal' olarak niteleyip şu ifadeleri kullandı:

"Bir anormal durum yaşıyoruz. “Anormal durum” dediğimiz, “deprem fırtınası” olarak tanımladığımız süreçte, sayının on beş bini geçtiğini tahmin ediyorum. Çünkü her gün 4–5 arası ve daha küçük depremler olmaya devam ediyor. İki tane 6,1 büyüklüğünde deprem yaşadık. Bu, Simav Fay Zonu’nun Sındırgı civarındaki Sındırgı fayı üzerinde gerçekleşti.

Benzeri bir durum bu yılın başında Ege Denizi’nin içinde olmuştu. Hatırlarsanız, on binlerce deprem Santorini civarında, yani hem Türkiye’nin kuzeyinde hem de Yunanistan tarafında yaşanmıştı.

DEPREM FIRTINALARININ NEDENİNİ AÇIKLADI

Bunu “aynı fay hattı” olarak değerlendirmek doğru değil. Aynı fay hattında değiller. Ancak bu fırtınaların altında yatan gerçek, güneydeki Afrika levhasının Anadolu’nun altına daldığı Girit–Rodos hattı boyunca gelişen Helenik Yay ve Kıbrıs Yay sistemleridir.

Bu hattın kuzeyinde, altta Afrika levhasının uç kısmı yer alıyor. Bu uç kısım derinlere indikçe mağmaya, yani astenosfere yaklaşıyor. Burada sıcaklık çok yüksek olduğu için ergime (erime) meydana geliyor. Ergiyen kütle yükselme eğilimi gösteriyor ve hacmini genişletiyor.

EGE'DEKİ DEPREMLER DOĞUYA KAYDI

İşte 2011’de ve bu yılın başında (Ocak, Şubat, Mart aylarında) Ege Denizi’nin içinde bu “deprem fırtınasını” daha büyük ölçekte yaşamıştık. Şimdi bu hareket doğuya doğru kaydı. Bölgede, magmatik aktiviteye bağlı sismik aktivite “deprem fırtınası” şeklinde kendini gösteriyor.

2011’de de olmuştu. Daha önce 1956’da Santorini civarında yaşanmıştı. Yani bu levha sınırında, güneydeki Afrika ile kuzeydeki Anadolu’nun çarpışma hattında, dalma-batma zonunda, dalan levhanın uç kısmının üstüne denk gelen bölgelerde magmatik aktiviteye bağlı deprem fırtınaları yaşanıyor.

Burada, Simav Fay Zonu’nun batı kesiminde, Sındırgı fayı üzerinde hareketlilik var. Hemen batısında, Akhisar–Bigadiç arasında uzanan kuzey–güney yönlü Gelenbe fayı bulunuyor. Bu doğrultu atımlı bir fay. Ancak bu fay kırılmıyor. Sındırgı civarındaki doğu–batı yönlü normal fay, kendi içinde parçalanıyor ve güneydoğuya doğru devam ediyor.

"BÜYÜK BİR DEPREMİN HAZIRLIK AŞAMASI"

Burada gelecek için kaygı verici bir durum söz konusu. O da şu: Girit–Rodos hattında, milattan sonra 300’lü yıllardan günümüze kadar 7,5–8 büyüklüğünde yedi deprem meydana gelmiş durumda. Bu, çarpışma hattı yani dalma-batma zonu üzerinde büyük depremler üreten bir bölge. Kuzeydeki bu aktiviteler, bu bölgede daha büyük depremlerin olması için bir hazırlık aşaması gibi değerlendirilebilir.