Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Türk savunma sanayisi Afrika ile buluşuyor! Aselsan, Roketsan, MKE...

Türk savunma sanayisi Afrika ile buluşuyor! Aselsan, Roketsan, MKE...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Savunma Sanayisi, Türkiye, Afrika, Fuar, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, savunma sanayinde küresel çapta hamleler yapmaya devam ediyor. Ülkemizin sanayisini, Afrika ülkeleriyle buluşturacak Bamako Expo Fuarı (BAMEX’25) yarın kapılarını açacak. Mali'nin başkenti Bamako'da 14 Kasım'a kadar sürecek fuar, bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının stantlı katılımıyla düzenlenecek.

Türkiye'nin savunma sanayindeki yatırımları tüm hızıyla devam ediyor.

Mali'nin başkenti Bamako'da 14 Kasım'a kadar sürecek fuar, bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının stantlı katılımıyla düzenlenecek.

Türk savunma sanayisi Afrika ile buluşuyor! Aselsan, Roketsan, MKE... - 1. Resim

ÇIĞIR AÇACAK BİR ORGANİZSAYON

Fuarın Türk savunma sanayisinin son dönemde Afrika'da artan varlığını yeni işbirlikleriyle güçlendirme fırsatı sunması bekleniyor.

Fuar için ​​​​​​​Bamako Fuar ve Gösteri Merkezi yeniden düzenlenirken, alandaki son hazırlıklar da tamamlandı.

Başta Afrika ülkelerinden fuarı ziyaret edecek delegasyonlar da ülkeye geldi.

Mali hükümeti, Türkiye'den Prontaron Savunma (The Peak Defense) tarafından düzenlenen fuar için Afrika kıtası başta olmak üzere 50'den fazla ülkeye resmi davet gönderdi.

Kıta basınında, fuara yönelik olarak "Türk savunma sanayisinin yeni teknolojik çözümlerini kıtaya taşıması açısından çığır açacak bir organizasyon" şeklinde değerlendirmelere yer verildi.

Türk savunma sanayisi Afrika ile buluşuyor! Aselsan, Roketsan, MKE... - 2. Resim

Afrika ülkelerinden 35'in üzerinde karar alıcı heyetin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.

Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde Baykar, ASELSAN, Roketsan, MKE, STM, Kalekalıp, 3E, Sarsılmaz, Atlas, ESSAV, SkyDagger, ZSR, Akıncılar, Hedef Defence ve Akdaş Silah gibi sektörün önde gelen kuruluşları ürün ve hizmetlerini tanıtacak.

Fuarda ayrıca Mali, Burkina Faso ve Nijer'den oluşan Sahel Devletleri İttifakı (AES) ülkeleri ile Mali ordusuna ait stantlar da yer alacak.

Afrika dışından da çeşitli ülkelerden ziyaretçi taleplerinin alındığı fuar, 4 gün boyunca yeni işbirlikleri için fırsatlar sunacak.

Son 2 günü "Demo Day" olarak gerçekleşecek fuarda yabancı heyetler ve uzman ekipler, Türk firmalarının fuar kapsamında getirdiği ürünleri özel harekat arazisinde test etme imkanı bulacak.

Türk savunma sanayisi Afrika ile buluşuyor! Aselsan, Roketsan, MKE... - 3. Resim

TÜRKİYE, AFRİKA İÇİN GÜVENİLİR TEDARİKÇİ

Mali, Afrika kıtasında jeopolitik, stratejik, kültürel ve güvenlik açısından önemli bir yer tutuyor.

Kıtanın stratejik güç mücadelesinin en kritik merkezlerinden biri olarak dikkati çeken Mali, çeşitli iç ve dış güvenlik tehditleriyle mücadele ediyor.

Uzun, kontrolü zor sınırlara sahip Mali'de, İHA, zırhlı araç, radar, elektro-optik sistemler ve el yapımı patlayıcı/mayın temizleme sistemleri gibi teknolojilere ihtiyaç duyuluyor. Komşu ülkelerin de benzer sistemlere ihtiyacı bulunuyor.

Başta Mali olmak üzere Afrika ülkeleri, geçmişteki olumsuz deneyimler nedeniyle güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla güvenilir tedarikçiler arıyor.

Türk savunma sanayisi son dönemde Afrika ülkelerinde büyük ilgi görüyor. Afrika ülkeleri başta İHA ve zırhlı araçlar olmak üzere ordularını Türk savunma sanayisi ürünleriyle güçlendiriyor.

Eğitim desteği, uygun fiyat/performans gibi özellikler Türk savunma sanayisini Afrika ülkeleri için cazip ve güvenilir bir tedarikçi haline getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Borsa ve altında ters yönlü hareket! BİST 100 haftaya düşüşle başladıTFF'nin bahis incelemesinin detayları ortaya çıktı: Süper Lig'den 30 futbolcu tespit edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu - GündemBalıkesir Sındırgı'da deprem! AFAD duyurduSınırda düzensiz göçmene izin yok! Ağrı'da 1094 kişiye engelleme - GündemSınırda düzensiz göçlere izin yok!AKOM uyardı! İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor, tarih verildi - Gündemİstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor, tarih verildiKastamonu'da kaybolan anne oğuldan hala ses yok! Ayıların inleri dahi kontrol ediliyor - GündemKayıp anne oğuldan hala ses yokGürsel Tekin, CHP yönetimine sitem ederek duyurdu! Aziz İhsan Aktaş'tan şikayetçi olacaklar - GündemAziz İhsan Aktaş'tan şikayetçi olacaklarTanker değişiminde halat koptu! 2 işçi aşağı böyle düştü - GündemTanker değişiminde halat koptu! 2 işçi aşağı böyle düştü
Sonraki Haber Yükleniyor...