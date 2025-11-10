Gürsel Tekin, CHP yönetimine sitem ederek duyurdu! Aziz İhsan Aktaş'tan şikayetçi olacaklar

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, başkanlık binasında basın toplantısı düzenlendi.

"GENEL MERKEZ YAPMAYINCA GÖREV BİZE DÜŞTÜ"

Tekin, son dönemlerde, CHP'nin kurumsal kimliğini hedef alan çeşitli tartışmalar olduğuna dikkati çekerek, "Aziz İhsan Aktaş, geçen hafta bir televizyon programında gerek partimizin adını gerekse partimizin yöneticilerinin isimlerini zikrederek çok olumsuz cümleler kullanmıştı. Halbuki bekledik, aslında aynı gün bu eylemi, bu işlemi yapmak istemiştik ama isterdim ki partimin genel merkez yöneticileri bunu yapsın. Ama olmayınca doğal olarak da bu görev bize düştü. Biz hazırlıklarımızı yaptık, bu şahısla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz." diye konuştu.

"BİZ KAYYIM DEĞİLİZ"

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararına ilişkin yapılan istinaf başvurusunu reddetmesine ilişkin soru üzerine Tekin, göreve geldikleri günden bu yana bu konularla meşgul olmadıklarını dile getirdi.

Bazı medya kurumlarının, kendilerinin yapmadıkları işleri "yaptılar" şeklinde haberleştirdiğini kaydeden Tekin, "Kayyım değiliz, ısrarla kayyum gibi haber yaptılar. Takdir edersiniz ki bugün kayyım dediğiniz Esenyurt'ta, Şişli'de bize göstermiş oldukları bu kudreti orada neden gösteremediler? Bunu ben çok merak ediyorum. Çeşitli yalan ve iftiralara rağmen herhangi bir yargı yolunu denemedik. Mesela 41 insanın ekmeğine son vermişiz. Vallahi 41 kişi değil, bir kişinin yüzünü görmedik." diye konuştu.

"BEN ONLARI TANIMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Tekin, göreve geldiklerinden beri yönetim hakkı kendilerinde olmasına rağmen hiçbir hukuki haklarını kullanmadıklarını belirterek, "Bizim bir tek görevimiz var, bütün kamuoyunun bilmesi gereken bu, baba ocağını muhafaza etmek için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Her türlü yalana, hakarete, iftiraya rağmen ölümüne biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bırakmış olduğu bu eseri tertemiz şekilde muhafaza etmek için buradayız. Yarın görevimiz bittiği zaman da biz görevimiz bitti demeyeceğiz. Başka bir işlevimiz olacak." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Merkezi'nin kendisinin il başkanlığını tanımadığına dair sorulan soru üzerine ise Tekin, "Ben bütün onların tanımazlığına rağmen Atatürk'ün koltuklarında oturdukları için onları tanımaya devam edeceğim." cevabını verdi.