Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Borsa ve altında ters yönlü hareket! BİST 100 haftaya düşüşle başladı

Borsa ve altında ters yönlü hareket! BİST 100 haftaya düşüşle başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Borsa ve altında ters yönlü hareket! BİST 100 haftaya düşüşle başladı
BIST 100, Borsa İstanbul, Düşüş, Altın, Ham Petrol, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 değer kaybederek 10.789,03 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa yüzde 2,1 artışla 5 milyon 740 bin lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 135,50 puan azalarak 10.789,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 49,76 puan ve yüzde 0,46 artışla 10.974,29 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.788,69 puanı, en yüksek 11.044,47 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 değer kaybederek 10.789,03 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 192,41 puan ve yüzde 1,62 azalışla 11.649,66 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,57, sanayi endeksi yüzde 1,35 ve hizmetler endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 28'i prim yaptı, 72'si geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ, Ereğli Demir Çelik ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa ve altında ters yönlü hareket! BİST 100 haftaya düşüşle başladı - 1. Resim

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 89,4 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 89,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 5 milyon 740 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,52 bileşik getirisi yüzde 39,85 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,0829, satışta 42,2516 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,0196, satışta 42,1880 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1562, sterlin/dolar paritesi 1,3158 ve dolar/yen paritesi 154,025 düzeyinde seyrediyor.

Borsa ve altında ters yönlü hareket! BİST 100 haftaya düşüşle başladı - 2. Resim

BRENT PETROLDE DÜŞÜŞ

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 azalışla 63,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

PFDK'den Zorbay Küçük kararı! Resmen duyurulduTürk savunma sanayisi Afrika ile buluşuyor! Aselsan, Roketsan, MKE...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cari denge eylülde fazla verecek mi? Ekonomistlerin tahmini belli oldu - EkonomiCari denge eylülde fazla verecek mi?500 bin sosyal konut projesine ilgi büyük! Yüzlerce metre kuyruk oluştu - Ekonomi500 bin sosyal konut projesine ilgi büyük!Hazine, bono ihalesiyle 34,1 milyar lira borçlandı - EkonomiHazine, bono ihalesiyle 34,1 milyar lira borçlandıHazine yarın iki ihale gerçekleştirecek - EkonomiHazine yarın iki ihale gerçekleştirecekBaşvurular başladı! Bakanlık yüzde 75 destek veriyor - EkonomiBaşvurular başladı! Bakanlık yüzde 75 destek veriyorAltında büyük fırsat kapıda! İslam Memiş bu hafta için uyardı - EkonomiAltında büyük fırsat kapıda!
Sonraki Haber Yükleniyor...