Japon basını hayranlığını gizleyemedi! "Türkiye, KAAN ve Altay’la kendi motor gücünü kurdu"

Türkiye, savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda motor ve şanzıman sistemlerinde dışa bağımlılığı sona erdirecek kritik adımlar atıyor. Yeni nesil yerli güç üniteleri, hem Altay ana muharebe tankı hem de milli muharip uçak KAAN gibi stratejik projelerde kullanılacak.

Japonya merkezli uluslararası ekonomi gazetesi Nikkei Asia, Türkiye’nin yerli motor ve güç sistemleri üretiminde kaydettiği ilerlemeyi analiz etti. Haberde, Türkiye’nin Altay ana muharebe tankı ve KAAN savaş uçağı projeleriyle savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefine hızla yaklaştığı açıklandı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı yeni Altay üretim tesisinin, Türkiye’nin kendi savunma ekosistemini kurma vizyonunda dönüm noktası olduğu belirtildi.

"Türkiye, saldırı araçlarında kullanılan motor ve şanzıman sistemlerini artık kendi imkanlarıyla üretmeye doğru ilerliyor."

YERLİ MOTORLA GÜÇLENEN ALTAY TANKI

Altay tankının ilk partisi, geçici olarak Güney Kore menşeli motorlarla üretiliyor. Ancak BMC Power tarafından geliştirilen yerli motor ve transmisyon sistemi, 2026’dan itibaren seri üretime geçecek.

TÜRKİYE, SİSTEMLERİNDE TAMAMEN YERLİ GÜCE GEÇİŞİNİ SAĞLAYACAK.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Altay'ı yalnızca Türkiye’nin değil, dost ve müttefik ülkelerin hizmetine sunacağız. Asya’da da ciddi ilgi görüyoruz." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIĞININ TEMİNATI: YERLİ MOTOR

Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN, geçtiğimiz yıl ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Endonezya ile yapılan 48 uçaklık anlaşma kapsamında, ilk etapta ABD yapımı F110 motoru kullanılacak, ancak TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından geliştirilen yerli turbofan motorun 2032’ye kadar tamamlanması planlanıyor.

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, "Bu sadece bir motor projesi değil, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığının teminatı. Endonezya’ya da bu sözü verdik." ifadelerini kullanmıştı.

"İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDA YERLİ MOTOR HAKİMİYETİ"

TEI ve Kale Grubu da, son yıllarda önemli ilerleme kaydetti.

TEI motorları bugün Anka, Aksungur ve Bayraktar TB3 gibi yerli insansız hava araçlarını çalıştırıyor. Kale Grubu’nun geliştirdiği yerli turbojet motorlar ise seyir füzelerinde kullanılmaya başlandı.

Bu sayede Türkiye, hava platformlarında kendi motorunu kullanan sayılı ülkeler arasına girme yolunda hızla ilerliyor.

SAVUNMADA TAM BAĞIMSIZLIK VİZYONU

Savunma sanayi analistlerine göre, kara platformlarındaki motor bağımlılığı birkaç yıl içinde tamamen ortadan kalkacak.

Nikkei Asia, "Uzun vadede ise savaş uçakları ve helikopterlerdeki yerli motor sistemleriyle birlikte, Türkiye’nin Asya ve Orta Doğu pazarlarında ihracat kapasitesi katlanarak artacak." yorumlarını paylaştı.

Yazar "Türkiye’nin kendi motor teknolojisini geliştirmesi, savunma ihracatında yeni bir dönemin kapılarını açacak." dedi.