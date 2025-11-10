İrlanda'da Müslüman öğrenciye korkunç saldırı! Görüntülere tepki yağıyor

İrlanda'nın Kont Galway kentinde yaşayan Müslüman öğrenci İrfan Uddin Gazi, St Jarlath's College'da ırkçı bir grubun saldırısına uğradı.

ETRAFINI KUŞATIP SALDIRDILAR

Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, genç öğrencinin etrafının kuşatıldığı ve darbedildiği anlar yer aldı.

16 Ekim’de yaşanan olay, sosyal medyada büyük tepki topladı.

SALDIRGANLARIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İrlanda'da yaşayan Müslüman toplumu ve insan hakları savunucuları, saldırıyı 'ırkçılığın ve İslamofobinin açık göstergesi' olarak nitelendirerek yetkililere çağrıda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, okul yönetimi ise saldırıya karışan öğrencilerin tespit edilerek disiplin sürecine alındığını açıkladı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.