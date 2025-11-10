Mehmet Akif Alakurt öldü mü, hayatta mı? Maraz Ali karakteriyle bir döneme damga vurmuştu

Türk televizyonlarının bir dönemine damga vuran Adanalı dizisinin beğenilen karakterti Maraz Ali ile milyonların hafızasında yer edinen Mehmet Akif Alakurt, oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken aldığı kararla ekranlardan çekildi.

2008-2010 yılları arasında yayınlanan Adanalı diziside oynadığı Maraz Ali karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Alakurt, aynı zamanda dönemin en fazla izlenen dizisi Sıla'da Boran Ağa rolüyle uluslararası alanda tanındı.

Sosyal medyada zaman zaman “Mehmet Akif Alakurt öldü mü?” söylentileri yayılıyor. Peki işin gerçeği ne? İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

MEHMET AKİF ALAKURT ÖLDÜ MÜ, HAYATTA MI?

Mehmet Alif ölmemiştir, hayattadır. Ünlü oyuncunun hakkında çıkan ölüm iddiaları asılsızdır, gerçeği yansıtmamaktadır.

Mehmet Akif Alakurt sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmektedir. Ünlü oyuncunun sosyal medyadan uzak durarak gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor.

MEHMET AKİF ALAKURT OYUNCULUĞU NEDEN BIRAKTI?

Mehmet Akif Alakurt, 2015 yılında oyunculuğu oyunculuk sektöründeki yapay ilişkilerden, medya baskısı ve magazinsel ilgiden dolayı bırakmıştır.

2017 yılında Instagram hesabından Adanalı dizisiyle ilgili pişmanlık duyduğunu ifade eden bir paylaşım yapmasıyla yeniden gündeme geldi. Alakurt, oyunculuğa yeniden başlama konusunda herhangi bir planı olmadığını ve şu anki hayatından memnun olduğunu belirtti.