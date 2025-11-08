Mehmet Hanifi Kalo kimdir, neden öldü?

Mehmet Hanifi Kalo’nun ölümü iş dünyasında büyük bir şaşkınlığa neden olurken Adana’nın köklü ailelerinden geldiği bilinmektedir. Toplumsal katılım ve yerel üretim gibi değerlere verdiği önemle de anılan Kalo'nun ölümü sevenlerini derin bir yasa boğdu.

MEHMET HANİFİ KİMDİR?

Mehmet Hanifi Kalo, Adana merkezli iş dünyasının öne gelen isimlerinden biridir. Kalo, özellikle sanayi ve teknoloji alanındaki yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Kalo, eğitimini yurt dışında tamamladığı ve UC Santa Barbara Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. 2014 yılında kurulan ve makine-inşaat ve elektrik alanında faaliyet gösteren ELZ Company adlı firma başta olmak üzere, farklı sektörlerde görev üstlendi.

MEHMET HANİFİ KALO NEDEN ÖLDÜ?

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Hanifi Kalo, Ankara'da bulunan iş ofisinde hayatını kaybeti. Kesin ölüm sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Mehmet Hanifi Kalo'nun kesin ölüm sebebi, yetkili makamların yürüttüğü incelemelerin ardından netlik kazanacaktır.

MEHMET HANİFİ KALO CENEZA BİLGİLERİ

Mehmet Hanifi Kalo'nun cenazesinin, Adana'ya getirilerek 9 Kasım 2025 Pazar günü öğle namazını takiben Buruk Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.