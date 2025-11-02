Engin Çağlar son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tepki çeken anlar

Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden Engin Çağlar, 85 yaşında hayatını kaybetti. Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu vefat eden usta oyuncu, Şişli Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

TÖRENE ÇOK SAYIDA SEVENİ KATILDI

Çağlar'ın vefatı, hem meslektaşlarını hem de hayranlarını derinden üzdü. Cenaze törenine Ediz Hun, Nuri Alço, Teoman Ayık, Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın, şarkıcı İskender Doğan, Ali Rıza Binboğa, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından usta oyuncu Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

CENAZEDE FOTOĞRAF YARIŞI

Öte yandan Çağlar'ın cenazesine gelen bazı kişilerin fotoğraf çekme yarışına girmesi tepkilere neden oldu. Cenazeye gelen bazı kişiler tabutun yanında adeta sıra oluşturdu. Ayrıca cenazeye katılan Nuri Alço'nun da çevresi sarıldı. Alço ile poz vermek için sıraya giren kişiler usta oyuncuyu rahat bırakmadı.

"SON SANİYESİNE KADAR EN GÜZEL ŞEKİLDE YAŞADI"

Hayatını kaybeden Engin Çağlar'ın oğlu Eser Çağlar, babasının ölümüne ilişkin konuştu. "Motor kazası tüm Türkiye için felaket" diyen Çaplar, "Bizim babamızı buldu. İnşallah bundan sonra hiç kimsenin ne çocuğunu, ne de annesini babasını bulmaz. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"Babam sapasağlam bir adamdı, her şeyi yer içerdi, ilaç kullanmazdı. Her işini kendi yapardı" diyen Eser Çağlar, "Ailece beraber yaşardık. Bir sürü projesi vardı, hala film bile yapabilirdi. Sevenleri asla üzülmesin, her şeyi yedi, içti. Son saniyesine kadar en güzel şekilde yaşadı. Kötü bir final oldu, biz bu finale çok üzülüyoruz. Türkiye de buna üzülüyor, yoksa hepimiz öleceğiz. Herkes güzel ölmeli, bu ülkede herkes güzel yaşamalı" dedi.

"EN DEĞERLİ JÖNLERDEN BİRİYDİ"

Sanatçı Ali Rıza Binboğa ise, "Engin abi kibri olmayan, kültürlü ve halkla iç içe bir aktördü. Türkiye'de motosiklet kazaları üzerine konuştuğumuzda hep dikkatli olmamız gerektiğini söylüyordu. Onun kaybı, sinemanın antik döneminin en değerli jönlerinden birinin aramızdan ayrılması anlamına geliyor. Motosiklet kazalarına karşı ciddi önlemler alınmalı. Ben Engin abinin bu şekilde aramızdan ayrılışını hazmedemiyorum. Sanat dünyası, böylesine değerli isimleri kaybetmemeli. Hepimizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.