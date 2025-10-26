Şişli'de apartman yangını! Bir kişi yanarak öldü
Şişli'de 4 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri evde yaptığı incelemede 1 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.
Yangın, Şişli Meşrutiyet Mahallesi Kodaman Sokak'ta sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.
YANARAK CAN VERDİ
Yangın sonrası ekiplerce yapılan incelemede, daire sakini Şenol Gün’ün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde çalışma gerçekleştirdi. Talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
