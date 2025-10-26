Şişli'de apartman yangını! Bir kişi yanarak öldü

Yangın, Şişli Meşrutiyet Mahallesi Kodaman Sokak'ta sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülerek kontrol altına alındı.

YANARAK CAN VERDİ

Yangın sonrası ekiplerce yapılan incelemede, daire sakini Şenol Gün’ün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, evde çalışma gerçekleştirdi. Talihsiz adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.