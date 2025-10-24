Yolcular uykudayken otobüs alev aldı! Korkunç kazada en az 25 kişi öldü

Hindistan'ın güneyindeki Bengaluru ile Haydarabad kentleri arasında seyir halinde olan bir motosiklet, Andhra Pradesh eyaletinde 44 kişinin bulunduğu yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından yakıt sızıntısı sonucu otobüste yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olayda motosiklet sürücüsü dahil en az 25 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.

KAZAYA UYKUDA YAKALANDILAR

Polis yetkilisi Vikrant Patil, kaza sırasında yolcularının çoğunun uyuduğunu, alevlerin birkaç dakika içinde yayılmasıyla onlarca yolcunun otobüste mahsur kaldığını belirtti. Patil, yolculardan bazılarının camları kırarak hafif yaralarla güvenli bölgelere atlamayı başardığını, bazılarının ise yardım gelene kadar yanarak öldüğünü söyledi.

Patil, motosikletin hızla giden otobüse arkadan çarparak sıkıştığını, bir süre sürüklenerek otobüsün yakıt deposunda kıvılcımlara yol açtığını ifade etti. Patil, "Duman yayılmaya başlayınca şoför otobüsü durdurdu ve yangını söndürmeye çalıştı, ancak yangın o kadar yoğundu ki kontrol altına alamadı" dedi.

Hindistan'da geçtiğimiz yıl ülke genelindeki trafik kazalarında yaklaşık 180 bin kişi hayatını kaybetti.