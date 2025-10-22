Hindistan Cumhurbaşkanı ölümden döndü! Helikopter piste saplandı

Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu’yu taşıyan askeri helikopter, Kerala eyaletinde iniş yaptığı pistte kaza tehlikesi atlattı.

Mi-17 tipi helikopter, Pramadam Stadyumu’na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistin bir kısmı çöktü.

HELİKOPTER GÜVENLİ ALANA TAŞINDI

Olay sırasında yaralanan olmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, güvenlik güçlerinin helikopteri iterek daha güvenli bir noktaya taşıdığı görüldü. Cumhurbaşkanı Murmu, yaşananlara rağmen planlanan 4 günlük ziyaret programına ara vermeden devam etti.

“BETON TAM SERTLEŞMEMİŞTİ”

Emniyet yetkilileri, helikopterin iniş alanının son anda değiştirildiğini ve pistin inişten sadece birkaç saat önce hazırlandığını açıkladı. Üst düzey bir yetkili, “Beton henüz tam olarak sertleşmemişti. Helikopterin ağırlığı nedeniyle tekerleklerin değdiği noktalarda çökme meydana geldi” dedi.

OLAY SORUŞTURULUYOR

Yetkililer, güvenlik protokollerinin ihlal edilip edilmediğini belirlemek için olayla ilgili inceleme başlattı. Hindistan Hava Kuvvetleri de pistin dayanıklılık testi sürecinin neden atlandığını araştırıyor.