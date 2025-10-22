Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sırbistan sokakları savaş alanına döndü! Parlamento önünde ateş açıldı

Sırbistan sokakları savaş alanına döndü! Parlamento önünde ateş açıldı

Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Sırbistan Parlamentosu binası yakınlarında silah sesleri duyuldu ve ardından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

70 yaşında bir adam, Sırbistan Parlamentosu yakınlarında ateş açarak yoldan geçen bir kişiyi yaraladı. Ardından Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yanlılarının kurduğu çadırı ateşe verdi. Görgü tanıkları, saldırganın alevlerin içine mühimmat attığını söyledi.

YARALI HASTANEDE, SALDIRGAN GÖZALTINDA

57 yaşındaki yaralı hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, durumunun stabil olduğunu açıkladı. Saldırgan, olay yerinde polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Sırbistan sokakları savaş alanına döndü! Parlamento önünde ateş açıldı - 1. Resim

VUCİC OLAYI 'TERÖR SALDIRISI' OLARAK TANIMLADI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, saldırıyı “terör eylemi” olarak niteledi. Vucic, “Devlet düzenini hedef alan bu tür saldırılara izin vermeyeceğiz. Güvenlik güçlerimiz gerekli cevabı
 verdi.” dedi.

Kiev merkezli UNN’nin Reuters’a dayandırdığı habere göre, Sırbistan Parlamentosu binası yakınlarında silah sesleri duyuldu ve ardından yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Vucic destekçilerinin kamp çadırında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Olayda ikinci bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. 

NOVA ajansı, saldırganın olay yerinde gözaltına alındığını paylaştı.

VUCİC'İN RUSYA İLE ENERJİ ANLAŞMASI GERGİNLİĞİ

Olaydan kısa süre önce, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Rusya ile yapılan doğalgaz anlaşmasından memnuniyetsizliğini dile getirdiği basına yansımıştı. Vucic, Moskova’nın üç yıllık sözleşme talebine rağmen yalnızca yıl sonuna kadar gaz tedariki teklif ettiğini söylemişti. 

Ayrıca ABD yaptırımlarını aşmak için Gazprom Neft kontrolündeki NIS’in kamulaştırılması teklifini reddetmişti.

BELGRAD'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Polis olay yerinde incelemelerini sürdürürken, parlamento çevresi güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Yetkililer, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırının siyasi bağlantılarını araştırıyor.

