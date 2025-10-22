Zelenskiy’den Türkiye kararı! Ukrayna Donanması geliyor

Ukrayna ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliği, savunma ve denizcilik alanında yeni bir döneme giriyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Donanması personelinin Türkiye ve Birleşik Krallık’a gönderilmesine izin veren yasayı imzaladı.

Kyiv Post’un haberine göre, Montrö Sözleşmesi kapsamındaki kısıtlamaları aşmak için Zelenskiy kapı araladı.

Yasaya göre Ukrayna askerleri, Türkiye'ye gelerek modern donanma sistemleri üzerinde eğitim alacak.

TÜRKİYE'DE İNŞA EDİLEN KORVETE UKRAYNALI MÜRETTEBAT ATANIYOR

Ayrıca Yasayla birlikte Ukrayna, Türkiye’de inşa edilen Ada sınıfı “Hetman Ivan Mazepa” korvetine 106 kişilik tam zamanlı mürettebat atayacak.

Korvetin deniz testleri Türkiye’de devam ederken, Ukraynalı personelin Mart 2024’ten bu yana burada eğitim aldığı kaydedildi.

MONTRÖ SÖZLEŞMESİ'NE TÜRKİYE DAMGASI 1936 tarihli Montrö Sözleşmesi uyarınca, savaşan ülkelerin savaş gemilerinin Boğazlardan geçişi Türkiye’nin iznine tabi. Kyiv Post, haberinde bu duruma dikkat çekerek şu ifadeyi kullandı: “Karadeniz’de istikrarın korunmasında Ankara’yı tek karar verici güç konumuna getiriyor.” Ukrayna basını, Zelenskiy’nin Türkiye kararının sadece askeri bir adım değil, aynı zamanda Ankara’nın Montrö rejimi üzerindeki diplomatik ağırlığını pekiştiren bir hamle olduğunu yazdı.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA MAYIN AVCI GEMİLERİNE UKRAYNALI PERSONEL

Yasa kapsamında ayrıca Birleşik Krallık’taki mayın temizleme gemilerine Ukrayna askerleri gönderilecek. Bunlar arasında eski İngiliz ve Belçika donanmasına ait, sonradan Ukrayna’ya bağışlanan gemiler bulunuyor.

Cherkasy, Chernihiv, Mariupol, Melitopol ve Henichesk adlı gemilerde toplam 195 denizci görev yapacak.

'UKRAYNA'NIN YENİ ADIMI TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN ROLÜNÜ PEKİŞTİRDİ'

Ukrayna’nın askeri eğitim, donanım ve teknoloji transferinde Türkiye’yi tercih etmesi, Ankara’nın hem NATO içindeki hem de bölgesel güvenlik denklemindeki konumunu belirgin biçimde güçlendirdi.

Uzmanlara göre Türkiye, bu süreçte Montrö Sözleşmesi’ni titizlikle koruma politikasını sürdürürken, aynı zamanda Ukrayna’nın donanma kapasitesine doğrudan katkı sağlamış oldu.

Kyiv Post ve Ukrinform gibi yayın organları, Türkiye’nin hem Montrö Sözleşmesi’ni kararlılıkla uygulaması hem de Ukrayna donanmasının modernizasyonuna sağladığı katkılarla “Karadeniz güvenliğinin belirleyici gücü” haline geldiğini yineledi.