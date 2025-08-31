ABD'nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Fried Türkiye’yi işaret etti! “Ankara'sız Ukrayna planı eksik kalır”

DIŞ HABERLER—ABD’nin eski Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı ve kıdemli diplomat Daniel Fried, Turkiyegazetesi.com.tr’ye yaptığı özel açıklamada, Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerine dikkat çekerek, “Türkiye olmadan Karadeniz’de güvenlik planı eksik kalır, Ukrayna’nın garantileri tamamlanamaz” dedi.

Trump’ın Ukrayna’ya özel askeri şirketlerin (PMC) gönderilmesi ve Batı Ukrayna’da uçuşa yasak bölge kurulması iddialarını Diplomat Fried’e sorduk. Deneyimli diplomat, “Plan ne olursa olsun, Ukrayna için kalıcı bir güvenlik Türkiye olmadan mümkün değil. Türkiye, Karadeniz’de daha aktif bir rol üstlenmeli. Türkiye olmadan bu mimari eksik kalır.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca NATO’nun 5. Maddesi’ne benzer nitelikte bir güvenlik şemsiyesi oluşturulması gerektiğini savunan diplomat, "Karadeniz güvenliği başta Türkiye olmak üzere Romanya ve Bulgaristan ile birlikte ABD ve Avrupa güçleri tarafından desteklenmesi gerekiyor" dedi.

Fried’e göre, Ukrayna için güvenlik garantileri yalnızca silah yardımıyla sınırlı kalmamalı. ABD’nin öncülük edeceği bir “gönüllüler koalisyonu” modeli kapsamında hava savunması, istihbarat, eğitim ve lojistik destek birimlerinin Ukrayna’ya konuşlandırılması gerekiyor.

“Askeri destek sistemi; hava savunması, istihbarat, eğitim ve lojistik birimlerinin yer aldığı bir gönüllüler koalisyonu tarafından yürütülmeli” diyen Fried, bu koalisyonun ABD’nin hava unsurlarıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.