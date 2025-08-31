ABD'nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Fried Türkiye’yi işaret etti! “Ankara'sız Ukrayna planı eksik kalır”
Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Fried, Turkiyegazetesi.com.tr’ye konuştu! Deneyimli diplomat, Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinin Türkiye olmadan eksik kalacağını vurguladı. Fried, "Karadeniz güvenliğinde kilit ülke. Türkiye’siz bu mimari eksik kalır "ifadeleriyle Ankara’nın stratejik rolünü öne çıkardı.
DIŞ HABERLER—ABD’nin eski Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı ve kıdemli diplomat Daniel Fried, Turkiyegazetesi.com.tr’ye yaptığı özel açıklamada, Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerine dikkat çekerek, “Türkiye olmadan Karadeniz’de güvenlik planı eksik kalır, Ukrayna’nın garantileri tamamlanamaz” dedi.
"TÜRKİYE, KARADENİZ GÜVENLİĞİNDE KİLİT ÜLKE"
Trump’ın Ukrayna’ya özel askeri şirketlerin (PMC) gönderilmesi ve Batı Ukrayna’da uçuşa yasak bölge kurulması iddialarını Diplomat Fried’e sorduk. Deneyimli diplomat, “Plan ne olursa olsun, Ukrayna için kalıcı bir güvenlik Türkiye olmadan mümkün değil. Türkiye, Karadeniz’de daha aktif bir rol üstlenmeli. Türkiye olmadan bu mimari eksik kalır.” ifadelerini kullandı.
Ayrıca NATO’nun 5. Maddesi’ne benzer nitelikte bir güvenlik şemsiyesi oluşturulması gerektiğini savunan diplomat, "Karadeniz güvenliği başta Türkiye olmak üzere Romanya ve Bulgaristan ile birlikte ABD ve Avrupa güçleri tarafından desteklenmesi gerekiyor" dedi.
Fried’e göre, Ukrayna için güvenlik garantileri yalnızca silah yardımıyla sınırlı kalmamalı. ABD’nin öncülük edeceği bir “gönüllüler koalisyonu” modeli kapsamında hava savunması, istihbarat, eğitim ve lojistik destek birimlerinin Ukrayna’ya konuşlandırılması gerekiyor.
“Askeri destek sistemi; hava savunması, istihbarat, eğitim ve lojistik birimlerinin yer aldığı bir gönüllüler koalisyonu tarafından yürütülmeli” diyen Fried, bu koalisyonun ABD’nin hava unsurlarıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
"5. MADDE DIŞINDAKİ HER ŞEY ZAYIF KALIR"
Fried’in değerlendirmesinde, NATO’nun 5. Maddesi dışındaki formüllerin "Putin’e yeni bir savaş başlatma daveti" olarak algılanabileceği uyarısı da yer aldı.
TRUMP'IN PLANI NE?
Trump yönetimi iddialara göre Batı Ukrayna'da sınırlı bir uçuşa yasak bölge kurulmasını istiyor.
İlk etapta Lviv gibi batı şehirlerinde havaalanlarının yeniden açılması hedefleniyor. Ateşkes sonrasında mültecilerin ülkeye dönüşünü kolaylaştırması ve yabancı yatırımları teşvik etmesi amaçlanıyor.
The Telegraph'a göre, bu görevde Batılı savaş uçakları ve yer tabanlı hava savunma sistemleri kullanılacak.
Misyonun ilerleyen safhalarında Kiev dahil olmak üzere doğuya doğru genişlemesi planlanıyor.
"TÜRKİYE'NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE DENİZ MİSYONU"
Ayrıca Türkiye’nin Karadeniz’de Romanya ve Bulgaristan’ın desteğiyle öncülük edeceği bir deniz güvenlik misyonunun da gündemde olduğunu aktarıldı.
Misyonun hedefi, Ukrayna limanları ile Karadeniz arasındaki ticari deniz yollarının güvenliğini sağlamak.
Plan kapsamında Ukrayna'ya giden ve Ukrayna'dan çıkan ticari gemilere refakat edilmesi değerlendiriliyor. Türkiye’nin bölgedeki stratejik rolü bu kapsamda öne çıkıyor.
NATO EĞİTMENLERİ UKRAYNA'YA GERİ DÖNÜYOR
Ukrayna ordusunun yeniden yapılandırılması amacıyla, Batı Ukrayna’ya NATO askeri eğitmenlerinin gönderilmesi de en ciddi senaryolar arasında yer alıyor. Fransa’nın liderlik ettiği mevcut misyona, İngiltere’nin Interflex isimli askeri eğitim programının da dahil edilmesi bekleniyor.
ABD’nin ise Ukrayna operasyonlarını yönetecek tek bir askeri koordinatör atamayı düşündüğü, bu pozisyon için NATO’nun Avrupa’daki başkomutanı General Hrynkiewicz’in isminin öne çıktığı kaydedildi.